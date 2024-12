Belichick se vratio američkom nogometu za 30 milijuna dolara

Legendarni američki trener hrvatskih korijena Bill Belichick (72) postao je novi trener momčadi američkog nogometa Sveučilišta Sjeverne Karoline (UNC), objavilo je sveučilište iz Chapel Hilla. Belichick je osmerostruki prvak Super Bowla i arhitekt jedne od najvećih sportskih dinastija svih vremena New England Patriotsa. Čak 24 sezone je proveo kao glavni trener Patriotsa osvojivši za njihovim kormilom šest Super Bowla, a još dva s New York Giantsima kao obrambeni koordinator.

- Uzbuđen sam zbog prilike u UNC-Chapel Hillu. Odrastao sam uz sveučilišni američki nogomet sa svojim tatom i cijenio sam ta vremena. Oduvijek sam želio trenirati na fakultetu i sada se veselim izgradnji programa u Chapel Hillu - kazao je Belichick kojem će to biti prvi trenerski posao otkako su se on i Patriotsi razišli u siječnju.

Belichick je pristao na petogodišnji ugovor koji još čeka odobrenje Upravnog odbora, navodi se u priopćenju sveučilišta. Financijski uvjeti nisu objavljeni, ali Athletic je izvijestio da bi ugovor mogao biti vrijedan do 30 milijuna dolara.

- Ovo je uzbudljiv dan za američki nogomet u Carolini i naše Sveučilište - rekao je tajnik UNC-a Lee H. Roberts.

- Carolina je predana izvrsnosti i stvaranju prilike za uspjeh u svemu što radimo, od učionice do sportskih polja. Nakon razgovora s trenerom Belichickom znam da on dijeli tu predanost. Njegovo nasljeđe govori samo za sebe i veselimo se zajedničkom radu na sljedećem poglavlju američkog nogometa u Carolini - dodao je.

Zagreb: NFL trener Bill Belichick dobio domovnicu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Belichick je svoju trenersku karijeru započeo 1975. kao pomoćnik Baltimor Coltsa, a 1985. postao je obrambeni koordinator New York Giantsa, gdje je pod vodstvom Billa Parcellsa osvojio prva dva Super Bowla.

Potom je 1991. bio imenovan glavnim trenerom Cleveland Brownsa koje je vodio pet sezona. Jednu sezonu je bio pomoćnik glavnog trenera u New England Patriotsima (1996), a dvije u New York Jetsima prije nego što je 2000. godine postao glavni trener Patriotsa. U 24 sezone pod vodstvom Belichicka kao glavnog trenera, New England je osvojio 17 naslova AFC Istoka, 13 puta nastupio u AFC champions gameu, devet puta u finalu Super Bowla osvojivši pritom šest naslova.

Belichick također ima veze sa Sjevernom Karolinom. Njegov otac, Steve, bio je pomoćni trener Tar Heelsa od 1953. do 1955. prije nego što je više od tri desetljeća bio pomoćni trener na Mornaričkoj akademiji Sjedinjenih Država. Tamo je Bill Belichick prisustvovao timskim sastancima i filmskim sesijama sa svojim ocem. Znao je detalje ove složene igre prije nego što je postao tinejdžer i pripisuje zasluge svom ocu što ga je u mladosti naučio detaljima američkog nogometa.

Belichick u svakoj prilici ističe i svoje hrvatsko podrijetlo zbog čega ga je hrvatski predsjednik Zoran Milanović u svibnju ove godine odlikovao Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara. Nekoliko dana kasnije predsjednik Vlade Andrej Plenković uručio mu je domovnicu u povodu stjecanja hrvatskog državljanstva. Belichick je bio i poseban gost hrvatske nogometne reprezentacije na pripremnoj utakmici za Europsko prvenstvo u Rijeci.