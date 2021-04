Dečki moji, gospodo pravi dinamovci! Hvala vam za ovo, znajte da su sve moje misli vezane uz vaše igre. Čeka vas teška utakmica, ali koja nije teška? Želim vam samo reći da ste bolji i da možete pobijediti! Bitno je da igrate svi za jednog i jedan za sve i da ponosno izađete s terena. A ponosan si ako pružiš sve od sebe.

Stajali su tako u krugu Dinamovi igrači na posljednjem treningu uoči puta u Vila-real i slušali, upijali riječi koje im je uputio jedan od najboljih igrača u povijesti kluba Rudolf Belin (78).

Sa slavljenički uzdignutom rukom, uz široki smiješak i silan optimizam Belin je izrazio punu podršku svojim nasljednicima, prenio najljepše želje i održao kratak poticajni govor, pun vjere da ovaj Dinamo ima snagu i kvalitetu nadoknaditi pogodak zaostatka iz prvog dvoboja i svladati Villarreal u četvrtak u uzvratu četvrtfinala Europske lige.

- Nogomet je jako zeznut jer ne možeš se toliko veseliti pobjedi koliko možeš biti tužan ako izgubiš i zato moraš dati sve od sebe. A vi imate kvalitetu, budite uvjereni u to! Zamislite to ovako: u nogometu je najljepše zabiti gol, ali što je najljepše nakon toga? Možda bi netko rekao novac, ali nije to nego - djevojka. Znali smo ovdje igrati, ali kad me neka djevojka gledala, ma nije mi bilo važno tko je suparnik, moraš zabiti gol da bi joj se malo približio, ha ha ha... - nasmijao je dinamovce Belin pa nastavio:

- Moja je duša s vama. Znajte da vas pratim svugdje, živim za vas, a da vam iskreno kažem, kad vi igrate, ništa me ne boli. Dečki, vi znate, vi hoćete, možete, dobro ste vođeni, prijatelji ste! A kad je tako, kad ste prijatelji, onda nema zime, onda je uvijek sunce. Dečki, idemo dalje.

Belinov je posjet iznimno ugodno iznenadio Dinamovu momčad i stručni stožer i unio dodatnu dozu optimizma uoči novog okršaja sa Španjolcima.

Iako sami igrači vrlo dobro poznaju Belina i s nekima je prijatelj, trener Damir Krznar posebno ga je predstavio s nekoliko emotivnih uvodnih riječi. Uslijedio je kratak i osjećajan govor, koji su Dinamovi nogometaši ispratili pljeskom i pokojim zagrljajem.

Nedavno je Dinamova zaklada "Nema predaje" Belinu donirala nova elektromotorna kolica kako bi mu olakšala zdravstvene poteškoće s kojima je suočen.