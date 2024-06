Belinho iz Dinama u Kustošiju?! Andy Bara za 24sata: Ne mogu dopustiti da igra za 400 eura!

Jedna od najvećih nada Dinamove omladinske škole, 15-godišnji Belinho, na izlaznim je vratima Dinama! U Maksimiru struka na njega itekako računa, planirala ga je voditi i na pripreme s godinu dana starijom generacijom, ali Belinho je proteklih dana odbio prijedlog stipendijskog ugovora s "modrima". I već je na putu za - Kustošiju!

Pokretanje videa... 01:00 Marko Pjaca u Dinamu! U mega transferu s Rujevice ponovno je 'modri' nakon osam godina | Video: 24sata Video

U Maksimiru su dolaskom "nove vlasti" promijenili način pregovora s mladim talentima iz vlastite škole. I golobradi klinci više neće dobivati velik novac, više im se neće nuditi ugovori po 10 ili 15 tisuća eura mjesečno. Sportski direktor Marko Marić napravio je "kućice", klasične platežne razrede prema kojima će se plaćati talentirani klinci. I tu više nema nikakvih iskakanja.

Dinamo je krajem travnja na sličan način potpisao višegodišnji ugovor s Mislavom Ćutukom (17) koji je imao ponudu Juventusa. Naravno, agent mladog igrača je tražio veći dio financijskog kolača, borio se kako bi njegov nogometaš dobio što bolji ugovor, ali Ćutuk je na koncu potpisao za Dinamo i nije izašao iz okvira zacrtanih platežnih razreda.

U Maksimiru to ne žele napraviti niti u slučaju Belinha niti bilo kojeg drugog mladog igrača. I sad je nastao problem, šum u komunikaciji. Mladog Brazilca zastupa Andy Bara koji je još prije nekoliko mjeseci najavio kako će Belinha "odvesti iz Dinama". I danas smo kontaktirali agenta mladog nogometaša.

Zagreb: Hrvatski nogometni kup, finale, pioniri, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ne mogu dopustiti da Belinho u Dinamu igra za 400 eura mjesečno! Da, ponuđeno mu je 400 eura mjesečno za prvu, pa 500 eura mjesečno za sljedeće dvije godine. Njegova obitelj ne može živjeti od toga, pa oni su došli iz Brazila! Stan im plaćam 1700 eura mjesečno, pokrivam sve troškove njega i obitelji u Zagrebu, plaćam školu za sestre..., pa ljudi kako da onda on igra za 400 eura mjesečno - priča nam Andy Bara, pa dodaje:

'Obitelj mu nema od čega živjeti'

- I što me razočaralo, nitko me nije ni zvao u klub na razgovor oko njegovog ugovora. Samo su ga poštom poslali njegovom tati koji je "poludio" na ovu ponudu Dinama. Ne znam tko je u Dinamu danas zadužen za takve stvari, znam da to nije Marko Marić, on se bavi seniorima. Ali ne razumijem kako je netko mogao pomisliti da će Belinho ostati tu za takav novac.

Andy Bara je nastavio...

- Ljudi, pa dijete nema od čega živjeti! Zar mislite da mi je u interesu voditi ga iz Dinama u Kustošiju? Pa nećemo se lagati, Kustošija je kvartovski klub, a Dinamo je uvijek - Dinamo. Belinho živi u Maksimiru, tamo su mu prijatelji, mislite da mu se ide svaki dan do Kustošije? Ali nemamo drugih opcija.

Zagreb: Hrvatski nogometni kup, finale, pioniri, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Prema tome, Belinho će sljedeće sezone braniti boje Kustošije?

- Najvjerojatnije. Ovo nećemo potpisati, njegov otac mi to ne dopušta. Davno sam rekao, Belinho će biti u Dinamu sve dok ne mora potpisati ugovor koji za njega nije povoljan. A ovo nije povoljno. Stojim iza svega, prije pet godina sam ga doveo iz Brazila. Dok nema ugovor uvijek ga mogu maknuti iz kluba, ali ako potpiše ugovor za 400 eura mjesečno i netko ga stavi na tribine, nemam nikakvih opcija.

'Toliko je s 10 godina imao u Brazilu'

Kustošija je u kadetskom rangu ušla u 1. HNL.

- Igrat će za Kustošiju, istu ligu kao Dinamo, isto ću ga plaćati ja, samo će uvijek imati otvorena vrata da ode u neki drugi klub. Bit će moj projekt, dobit će "desetku" na leđa, izvoditi kornere i penale, pa što bude. I neka nam Bog pomogne. Njegov otac ne prihvaća taj ugovor prema kojem bi mjesečno dobivao 400 eura, pa toliko je dobivao dok je s 10 godina igrao u Brazilu. Ne želim ga odvesti iz Dinama i nisam lihvar, ali ne želim ni da dijete pati - završio je Bara.

Dinamo i Belinho za sad nisu ni blizu konačnog dogovora, sve je izvjesnije kako će 15-godišnji Brazilac uskoro promijeniti sredinu. I karijeru nastaviti u Kustošiji. Ali tko zna, možda dođe i do velikog preokreta ako jedna i druga strana sljedećih dana pronađu zajednički jezik. Vremena je svakim danom sve manje. Opet, neki Dinamovi talenti koji će čak biti dio prve momčadi Dinama na ljetnim pripremama mjesečno zarađuju 500 eura...