Belinho za 24sata: Volio bih se vratiti u Dinamo, a jedna me stvar u Hrvatskoj šokirala...
U Zagrebu me najviše šokirao snijeg, toga ipak nema u Brazilu, ha, ha. U cijeloj obitelji samo smo sestra i ja naučili pričati hrvatski, kaže nam Belinho, nekoć nada Dinama, a danas Kustošije
Rafael Gomes Cirino (17), ili skraćeno Belinho, već je godinama dio hrvatskog nogometa. Mladi Brazilac ove je zime omladinski pogon Dinama zamijenio Kustošijom. Belinho je 2021. godine stigao u Dinamo, još u vrijeme pandemije koronavirusa, a prije toga je loptu kratko “naganjao” u Novom Vinodolskom.