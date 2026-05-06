FOTO Arsenalov junak zaprosio ju je na krovu zgrade. Koliko ga je to koštalo? Bolje da ne znate

Arsenal se plasirao u finale Lige prvaka golom Bukaya Sake u polufinalu protiv Atletico Madrida, a u privatnom životu ljubi prelijepu Tolami Benson. Zaprosio ju je na krovu zgrade luksuznog hotela krajem 2025. godine
Tolami Benson, rođena u prosincu 2000. godine, odrasla je u Hertfordshireu u britanskoj obitelji nigerijskih korijena, baš kao i Saka, što je stvorilo trenutnu poveznicu među njima.
Njezin put, međutim, nije bio usmjeren prema blještavilu sportskih stadiona, već prema svijetu medija i komunikacija. Nakon završene srednje škole, upisala je i 2022. godine diplomirala odnose s javnošću i medije na Sveučilištu Birmingham City.
Njihova veza započela je još 2020. godine, no par ju je gotovo dvije godine uspješno skrivao od javnosti. Oboje su cijenili privatnost, gradeći odnos daleko od znatiželjnih pogleda.
Prvi put se u javnosti pojavila kao Sakina partnerica tijekom Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine, gdje ga je bodrila s tribina. Od tada je postala redovita podrška na njegovim utakmicama, ali uvijek s dozom suzdržanosti.
Kruna njihove petogodišnje veze stigla je krajem 2025. godine, kada ju je Saka zaprosio u luksuznom londonskom hotelu. Prema pisanju britanskih medija, nogometaš je organizirao romantičnu večer na krovu zgrade, uz svijeće i pogled na grad, te kleknuo s, kako navode izvori, dijamantnim prstenom.
Njegova vrijednost procjenjuje se na iznos oko 300.000 eura, što svjedoči o tome koliko je Saka bio posvećen ovom trenutku. Iako detalje o vjenčanju drže u tajnosti, nagađa se da bi se ceremonija mogla održati tijekom ljeta, spajajući nigerijsku tradiciju i englesku eleganciju.
Njezina karijera dokaz je ambicije i neovisnosti. Radno iskustvo gradila je, između ostalog, i u kultnoj londonskoj robnoj kući Harrods, da bi se potom posvetila svojoj struci. Danas radi kao viša izvršna direktorica za planiranje u Zenitu, jednoj od vodećih svjetskih medijskih agencija, gdje je odgovorna za osmišljavanje kampanja za velike brendove.
Njezine odjevne kombinacije na Europskom prvenstvu 2024., posebice kožna jakna s brojem 87 (Sakin prvi broj u Arsenalu), postale su viralne. Osim toga, kao model surađivala je s poznatim brendovima poput Nikea, Adidasa i Pume.
Njezin Instagram profil, @tolami_benson, prati više od dvjesto tisuća ljudi. Tamo dijeli trenutke sa svojih putovanja, modne kombinacije i detalje iz svakodnevnog života, no rijetko objavljuje zajedničke fotografije sa Sakom. Zanimljivo, par se na toj društvenoj mreži nije pratio sve do objave zaruka, što je još jedan pokazatelj njihove želje za privatnošću.
Na profilu je svoje pratitelje upoznala i s novim članom njihove male obitelji, psićem kojeg joj je Saka poklonio za Valentinovo.
