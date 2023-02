Beljo: HNL i Bundesliga? Ovdje je intenzitet igre puno veći, kao da sam trenirao drugi sport...

Bivši napadač Osijeka Dion Drena Beljo (20) prešao je u njemački Augsburg nakon odlične polusezone u Gradskom vrtu i HNL zamijenio s Bundesligom.

Foto: LEON KUEGELER

Mladi Beljo do sada je odigrao četiri utakmice u dresu njemačkog prvoligaša, a u susretu protiv Borussije Dortmund sjajno je asistirao.

Augsburg ga je, prema Transfermarktu, platio tri milijuna eura, a u razgovoru za portal Vinkulja.hr Beljo je otkrio kako mu je u Njemačkoj

- Polako, doći će i taj pogodak. Nisam nestrpljiv. Nisam opterećen brojevima, one će doći ako budem radio stvari na pravi način. A spreman sam na to. Osjećam kako napredujem iz dana u dan. Intenzitet igre daleko je iznad HNL-a i to do te mjere da ponekad pomislim kako ovo nije isti sport koji sam trenirao do sada. Ali, nije ovo nešto što ne mogu - kazao je Beljo.

A na pitanje može li se probiti na popis izbornika Dalića za završni turnir Lige nacija u lipnju odgovorio je iskreno.

- U zadnje vrijeme neprestano se provlači teza da Hrvatskoj fali prava devetka. Naravno da se nadam kako ću ja biti taj. Kakav bih to bio sportaš da se ne bih tome nadao. No, nemojmo se zavaravati. Hrvatska u Petkoviću, Livaji i Kramariću ima izvrsne napadače - kazao je pa dodao:

- Tu ima još i dosta mladih koji nadolaze i koji će svakako biti dodatna vrijednost. Među njima sam i ja. Ako se potvrdim u Bundesligi izbornik Dalić neće me zaobići, siguran sam u to. Uglavnom, sve je na meni. Stvari su jednostavne; budem li pravi, prilika će doći.

Augsburg je trenutačno na 13. mjestu s 21 bodom, odnosno 19 bodova manje od vodećeg Bayerna.

