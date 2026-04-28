CIES-ova lista najvrjednijih: Dinamo ima tri igrača u Top 10

Ugledni Međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je listu najvrjednijih nogometaša u HNL-u i prvoj srpskoj ligi. Na popisu je deset igrača, a tri su iz hrvatskog prvoligaša Dinama, dva iz Crvene zvezde, četiri iz Partizana i jedan iz IMT Beograda.

Najviše vrijedi Vasilije Kostov (17) čija je cijena 23,32 milijuna eura. Igra na poziciji prednjeg veznog i već je debitirao za seniorsku reprezentaciju Srbije u listopadu prošle godine. Za Crvenu zvezdu odigrao je već 45 utakmica te zabio 14 i asistirao za sedam pogodaka. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 18 milijuna eura.

Dion Drena Beljo (24) je drugi po vrijednosti i njegova vrijednost iznosi 16,10 milijuna eura. Hrvatski napadač igra sezonu iz snova; odigrao je za 'modre 43 utakmice, zabio 36 golova i podijelio šest asistencija. Izbornik Zlatko Dalić mogao bi ga voditi na Svjetsko prvenstvo, a još šest pogodaka dijeli ga od rušenja Eduardovog rekorda u HNL-u. Brazilac ih je zabio 34, a Beljo je trenutačno na 29 u prvoj hrvatskoj ligi s četiri preostala kola do kraja sezone. Njega Transfermarkt procjenjuje na četiri milijuna eura.

Sergi Dominguez (21) je treći najvrjedniji i drugi Dinamovac na listi. Njega CIES procjenjuje na 10,48 milijuna eura. Španjolski stoper stigao je u Dinamo u ljeto 2025. godine iz B ekipe Barcelone za 1,2 milijuna eura. Za 'modre' je odigrao 39 utakmica, zabio dva gola i podijelio tri asistencije te postao jedna od ključnih figura u obrani Marija Kovačevića. Transfermarkt Španjolca procjenjuje na 2,5 milijuna eura.

Treći igrač 'modrih' na listi je na desetoj poziciji. Riječ je o švedskom lijevom beku Matteu Perezu Vinlofu (20) koji prema CIES-u vrijedi 5,92 milijuna eura. Stigao je u Dinamo za dva milijuna iz druge ekipe Bayerna 2025. godine te od tada odigrao 28 utakmica i podijelio tri asistencije. Njegovu vrijednost Transfermarkt procjenjuje na 2,5 milijuna eura.