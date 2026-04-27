'GOLGETER' MODRIH

Beljo: Puno se priča o rekordu Eduarda, ne razmišljam o tome

Beljo: Puno se priča o rekordu Eduarda, ne razmišljam o tome
Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Trudim se na terenu napraviti pravu stvar, a ne forsiram gol, ne idem u soliranja, nego želim pomoći momčadi - rekao je Dion Drena Beljo nakon pobjedničkog gola protiv Varaždina i mogućem rušenju rekorda

Dinamo je postao novi prvak Hrvatske pa se titula nakon Rujevice opet vratila na Maksimir. 'Modri' su razloga za slavlje imali još prije početka utakmice s Varaždinom (2-1) jer su Rijeka i Hajduk u Jadranskom derbiju na Rujevici odigrali 0-0. Momčad Marija Kovačevića je na 115. rođendan kluba došla do još jedne pobjede u nizu pred punim Maksimirom.

Rezultat na semaforu pri odlasku na predah bio je 0-0, ali onda je slijedilo zanimljiviji drugi dio. Josip Mišić zabio je za vodstvo 'modrih' u 48. minuti, Vuk izjednačio u 51., a onda je opet mrežu protivnika zatresao Dion Drena Beljo u 81. za konačnih 2-1. Napadaču Dinama to je bio 29. gol ove sezone u HNL-u i 36. u svim natjecanjima. Pobjedničkim golom, Beljo je dostigao rekord Gorana Vlaovića, a ako zabi još šest komada, srušit će rekord Eduarda da Silve (35).

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Beljo je komentirao utakmicu protiv Varaždina.

- Presretni smo. Puno smo truda uložili i došlo je vrijeme da to proslavimo. Varaždinci su stajali u niskom bloku i nismo to uspjeli probiti, no u drugom je dijelu ušao Vidović i unio energiju i kombinatoriku pa smo zabili i kvaliteta je došla do izražaja - izjavio je.

Ove sezone Beljo nije jedino zabio Hajduku, ali napominje kako ga to ne zamara, kao ni rušenje rekorda.

- Ne razmišljam o golovima toliko, važno je da sam u formi i imam samopouzdanje pa idemo po dvostruku krunu. Puno se priča o rekordu Eduarda, ne razmišljam previše o tome, trudim se na terenu napraviti pravu stvar, a ne forsiram gol, ne idem u soliranja, nego želim pomoći momčadi. Mišić? Igra odlično, najbitniji nam je igrač - zaključio je napadač Dinama. 

"Modri" su profitirali ovim rezultatom jer imaju 12 bodova ispred Hajduka i bolji međusobni omjer, a Splićani će odigrati četiri utakmice do kraja i ne mogu više stići Dinamo, koji je osigurao 26. naslov prvaka Hrvatske
Dinamo je nakon "nule" Rijeke i Hajduka na Rujevici i i prije utakmice protiv Varaždina osigurao naslov. Zagrebačkom klubu, najtrofejnijem hrvatskom klubu, to je 19. naslov od posljednje 21 odigrane sezone

