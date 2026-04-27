Beljo: Puno se priča o rekordu Eduarda, ne razmišljam o tome

Dinamo je postao novi prvak Hrvatske pa se titula nakon Rujevice opet vratila na Maksimir. 'Modri' su razloga za slavlje imali još prije početka utakmice s Varaždinom (2-1) jer su Rijeka i Hajduk u Jadranskom derbiju na Rujevici odigrali 0-0. Momčad Marija Kovačevića je na 115. rođendan kluba došla do još jedne pobjede u nizu pred punim Maksimirom.

Rezultat na semaforu pri odlasku na predah bio je 0-0, ali onda je slijedilo zanimljiviji drugi dio. Josip Mišić zabio je za vodstvo 'modrih' u 48. minuti, Vuk izjednačio u 51., a onda je opet mrežu protivnika zatresao Dion Drena Beljo u 81. za konačnih 2-1. Napadaču Dinama to je bio 29. gol ove sezone u HNL-u i 36. u svim natjecanjima. Pobjedničkim golom, Beljo je dostigao rekord Gorana Vlaovića, a ako zabi još šest komada, srušit će rekord Eduarda da Silve (35).

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Beljo je komentirao utakmicu protiv Varaždina.

- Presretni smo. Puno smo truda uložili i došlo je vrijeme da to proslavimo. Varaždinci su stajali u niskom bloku i nismo to uspjeli probiti, no u drugom je dijelu ušao Vidović i unio energiju i kombinatoriku pa smo zabili i kvaliteta je došla do izražaja - izjavio je.

Ove sezone Beljo nije jedino zabio Hajduku, ali napominje kako ga to ne zamara, kao ni rušenje rekorda.

- Ne razmišljam o golovima toliko, važno je da sam u formi i imam samopouzdanje pa idemo po dvostruku krunu. Puno se priča o rekordu Eduarda, ne razmišljam previše o tome, trudim se na terenu napraviti pravu stvar, a ne forsiram gol, ne idem u soliranja, nego želim pomoći momčadi. Mišić? Igra odlično, najbitniji nam je igrač - zaključio je napadač Dinama.