Belju je nemoguće ignorirati, a Dantas je razbio Dinamovu vezu
Beljo je i ovog puta bio čovjek odluke, izvukavši bod za Dinamo u utakmici u kojoj momčad Marija Kovačevića nije pokazala svoje najbolje lice. S druge strane, briljirao je Tiago Dantas
Prošlo je čak 1916 dana od posljednje prvenstvene pobjede Riječana na Maksimiru, a njihov povratak na tu pozornicu ponudio je i novi spektakl, remi (2-2) u 30. kolu HNL-a između aktualnog prvaka i Dinama. U središtu zbivanja bio je Tiago Dantas s dva gola dza momčad s Kvarnera, dok je istom mjerom uzvratio Dion Drena Beljo u dresu Dinama.