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SUCI 11. KOLA

Belu derbi Dinama i Rijeke u Zagrebu. Evo tko sudi Hajduku

Piše Jakov Drobnjak,
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Belu derbi Dinama i Rijeke u Zagrebu. Evo tko sudi Hajduku
Lokomotiva pobijedila Slaven Belupo i zauzela treće mjesto SHNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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HNL 11. kolo stiže s čudnim rasporedom: Hajduk u Puli u ponedjeljak, Dinamo s Rijekom u utorak. Objavljeni su i svi suci, a VAR će biti pod posebnom lupom

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Hrvatski nogometni savez objavio je popis sudaca i ostalih službenih osoba za 11. kolo HNL-a, koje će se igrati od subote do utorka. Neuobičajen raspored posljedica je europskih obveza hrvatskih predstavnika, zbog kojih Hajduk i Dinamo svoje utakmice neće igrati istoga dana.

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"Bijeli" će tako u ponedjeljak gostovati kod Istre 1961 u Puli, dok će Dinamo dan poslije na Maksimiru ugostiti Rijeku.  Kolo u subotu od 15 sati otvaraju Gorica i Lokomotiva. Glavni sudac bit će Ivan Vukančić, dok će za VAR biti zadužen Mario Zebec.

Tri sata poslije na rasporedu je sjeverni derbi između Varaždina i Slaven Belupa. Utakmicu će suditi Ante Terzić, a u VAR sobi bit će Ante Čuljak.

Nedjelja donosi samo jedan susret. Osijek će od 18 sati u Opus Areni dočekati Rudeš, a pravdu će dijeliti Ante Erceg. Njegov pomoćnik u VAR sobi bit će Dario Kulušić. Osim na MAXSportu 1, utakmicu će gledatelji moći pratiti i na HTV-u 2.

U ponedjeljak slijedi gostovanje Hajduka u Puli. Susret Istre 1961 i splitskog kluba na stadionu Alda Drosine sudit će Patrik Kolarić, dok će VAR sudac biti Fran Jović. Program 11. kola zaključit će Dinamo i Rijeka u utorak od 18 sati na Maksimiru. Za glavnog suca određen je Dario Bel, a u VAR sobi bit će Tihomir Pejin.

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