Belu derbi Dinama i Rijeke u Zagrebu. Evo tko sudi Hajduku

Hrvatski nogometni savez objavio je popis sudaca i ostalih službenih osoba za 11. kolo HNL-a, koje će se igrati od subote do utorka. Neuobičajen raspored posljedica je europskih obveza hrvatskih predstavnika, zbog kojih Hajduk i Dinamo svoje utakmice neće igrati istoga dana.

Segesta i Osijek sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Bijeli" će tako u ponedjeljak gostovati kod Istre 1961 u Puli, dok će Dinamo dan poslije na Maksimiru ugostiti Rijeku. Kolo u subotu od 15 sati otvaraju Gorica i Lokomotiva. Glavni sudac bit će Ivan Vukančić, dok će za VAR biti zadužen Mario Zebec.

Tri sata poslije na rasporedu je sjeverni derbi između Varaždina i Slaven Belupa. Utakmicu će suditi Ante Terzić, a u VAR sobi bit će Ante Čuljak.

Nedjelja donosi samo jedan susret. Osijek će od 18 sati u Opus Areni dočekati Rudeš, a pravdu će dijeliti Ante Erceg. Njegov pomoćnik u VAR sobi bit će Dario Kulušić. Osim na MAXSportu 1, utakmicu će gledatelji moći pratiti i na HTV-u 2.

U ponedjeljak slijedi gostovanje Hajduka u Puli. Susret Istre 1961 i splitskog kluba na stadionu Alda Drosine sudit će Patrik Kolarić, dok će VAR sudac biti Fran Jović. Program 11. kola zaključit će Dinamo i Rijeka u utorak od 18 sati na Maksimiru. Za glavnog suca određen je Dario Bel, a u VAR sobi bit će Tihomir Pejin.