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Ben Shelton u finalu US Opena! Tamo ga čeka moćni Zverev...

Piše Jakov Drobnjak,
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Ben Shelton u finalu US Opena! Tamo ga čeka moćni Zverev...
Foto: Mike Segar
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Shelton preokretom do prvog Grand Slam finala! Srušio Tiafoea i juriša na povijesni US Open, a na putu mu stoji Zverev

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Ben Shelton napravio je najveći rezultat dosadašnje karijere. Amerikanac je izborio prvo Grand Slam finale, nakon što je u polufinalu US Opena svladao sunarodnjaka Francesa Tiafoea 4-6, 6-3, 6-3, 7-5. Tiafoe je bolje otvorio susret i poveo u setovima, a ključan trenutak dogodio se kod 4-4. Shelton je tada napravio dvostruku servis-pogrešku, izgubio gem i omogućio protivniku da osvoji prvi set.

U.S. Open
Foto: Mike Segar

No, umjesto pada, uslijedio je veliki preokret. Shelton je u nastavku podigao razinu igre, dok je Tiafoe počeo gubiti kontrolu. U drugom setu Amerikanac je dočekao priliku kod 4:3, napravio break i izjednačio rezultat.

Treći set ponovno je ponudio veliku borbu. Shelton je kod 5:3 odigrao čak 15 minuta dug gem, a nakon što je spasio nekoliko situacija i stigao do četvrte set-lopte, konačno je slomio otpor suparnika. U četvrtom setu više nije ispuštao prednost iz ruku. Kod 6:5 pronašao je put do breaka i zaključio meč nakon tri sata i 17 minuta igre. Shelton je susret završio s čak 47 izravnih poena, uključujući 20 asova.

U.S. Open
Foto: ROBERT DEUTSCH

Sada ga čeka borba za prvi veliki trofej karijere, ali i prilika da prekine dugogodišnju sušu američkog muškog tenisa u New Yorku. Posljednji Amerikanac koji je osvojio US Open bio je Andy Roddick 2003. godine, a Shelton bi pobjedom mogao okončati 23-godišnje čekanje.

Na posljednjoj prepreci stajat će Alexander Zverev. Prvi nositelj ranije je svladao Karena Hačanova i izborio svoje treće Grand Slam finale ove sezone. Nijemac pritom ima veliku prednost u međusobnim dvobojima, protiv Sheltona vodi 5-0.

Amerikanac iza sebe već ima četiri osvojena turnira ove sezone – slavio je u Dallasu, Münchenu, Stuttgartu i Montrealu. U sva četiri prethodna finala bio je uspješan, a u nedjelju će pokušati savršeni učinak pretvoriti u najveći trofej dosadašnje karijere.

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