Bender pušten s lanca: Opet odličan protiv Šarića i Wolvesa

Sinoć su se u Arizoni sučelile momčadi Darija Šarića i Dragana Bendera. Šarićevi Timberwolvesi lako su i uvjerljivo riješili Benderove Sunse (118-91), ali individualni učinak dvojice hrvatskih košarkaša bio je suprotan kolektivnom učinku njihovih momčadi.

Bender odličan, Šarić ispodprosječan

Dragan Bender je drugi put zaredom od srpskog trenera Kokoškova dobio mjesto u startnoj petorci i - drugi put zaredom odigrao odličnu utakmicu: u pola sata na parketu 'double-double' sa 13 poena i 10 skokova plus dvije asistencije i ukupnim šutom 50% (67% za dva poena). Phoenix je najgora momčad lige, ali Bender je još jedan dokaz da svaki hrvatski talent, ako mu se da šansa, definitivno ima NBA kvalitetu!

Foto: Brad Rempel

Dario Šarić i dalje se traži u sustavu Minnesote. U 17 minuta koliko je dobio od trenera Ryana Saundersa upisao je pet poena (2/9, za tricu 1/4), uz 4 skoka i 3 asistencije. Wolvesi su 11. na Zapadu. Preslabo za momčad koja ima imena a la D-Rose, K.A.Towns, Wiggins, Gibson, Šarić, Teague, Covington...

Inače, najbolji igrač Phoenixa Devin Booker i centar Wolvesa Gorgui Dieng su nakon jednog naguravanja na parketu požurili obračunati se i u tunelu prema svlačionicama pa je reagiralo osiguranje i spriječilo fizički sukob. Dečki se nisu potukli, ali kamere su sve 'vidjele' pa nervoznim igračima slijede sankcije, u najmanju ruku 'masne' novčane kazne.

Westbrook opet 'triple-double'

Sjajan šuterski obračun, Paul George vs Damian Lillard, gledali smo u Oklahomi. Domaće krilo PG zabio je 36 poena uz 8 skokova i 4 assista, Lillard utrpao 34 te dodao 4 skoka i 8 asistencija, a pobjeda (123-114) je ostala u Chesapeake Areni zbog 'hodajućeg triple-double' Russella Westbrooka koji je sinoćnju utakmicu završio s fenomenalnim učinkom 29-14-10. Portlandu nije pomogla niti još jedna odlična utakmica BiH-centra Jusufa Nurkića (22 poena + 15 skokova).

Luka Dončić je sa 17 poena i 7 skokova te 6 asistencija bio dobar premda ispod svog sjajnog prosjeka, ali Dallas je na kraju kod kuće bio bolji od Clippersa, 106-98. Druga momčad lige (i Istoka) Toronto Raptors lako su se na svom parketu obračunali sa Sacramentom (120-105) koji se sa 50% ipak čvrsto drži u konkurenciji za play-off. Dok domaćih najbolji je bio Fred van Fleet (19-7-7), a kod gostiju Marvin Bagley (22 poena, 11 skokova).

Foto: Alonzo Adams

Noćas nas čeka 10 utakmica, a na parket će Bojan Bogdanović (Indiana vs Toronto), Mario Hezonja (New York vs Houston) i Ante Žižić (Boston vs Cleveland).

Rezultati:

Dallas-LA Clippers 106:98

Phoenix-Minnesota 91:118

Toronto-Sacramento 120:105

Oklahoma City-Sacramento 123:114