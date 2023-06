Benzema zbunio navijače Reala: Zašto bih govorio o budućnosti kad sam tu? Neka internet priča

Karim Benzema (35) napustit će Real Madrid nakon 14 godina. Francuski napadač odlučio je završiti španjolsku epizodu i prihvatiti ponudu iz Saudijske Arabije, piše poznati talijanski novinar Gianluca Di Marzio.

Benzema je to službeno trebao objaviti na popodnevnoj konferenciji za medije, tvrdio je isti izvor. No to se ipak nije dogodilo, barem ne tako jasno.

Francuski napadač u četvrtak je u Real Casinu de Madrid primio nagradu Marca Leyenda (legenda Marce) koju dobivaju sportaši s povijesnim dostignućima i izvrsnim karijerama. Nju je lani dobio Luka Modrić (37), koji je ovih dana odbio selidbu na Bliski istok i dogovorio novi jednogodišnji ugovor s osvajačem Kupa kralja.

- Sad sam ovdje, uživam svakog dana, dobro treniram i imam važnu utakmicu ovu subotu (u nedjelju, op.a.). Poruka za navijače? Zašto bih govorio o budućnosti kad sam u Madridu? Onaj tko govori je internet, a internet nije stvarnost - kazao je Benzema.

Sjest će mu love kao i Ronaldu

Benzemin ugovor s Real Madridom istječe posljednjeg dana lipnja i, čini se, neće ga obnoviti. U 647 nastupa za "kraljevski klub" u svim natjecanjima zabio je 353 gola i 165 puta asistirao. Osvojio je 23 trofeja.

Benzemi je na stol sletio dvogodišnji ugovor Al Ittihada, novog prvaka Saudijske Arabije, vrijedan 400 milijuna eura, tvrdi ESPN. Otprilike toliko novca zarađuje Cristiano Ronaldo (38) u Al Nassru.

Nedjeljna utakmica protiv Athletic Bilbaa na Santiago Bernabéuu (18.30) u zadnjem kolu La Lige mogla bi tako biti posljednja za ikonu Madrida i osvajača Zlatne lopte France Footballa prošle godine.

