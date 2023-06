Benzemina djevojka prešla na islam prije odlaska u S. Arabiju: 'Oduševljena sam avanturom'

Ja sam musliman, Saudijska Arabija je muslimanska zemlje i zato želim tu živjeti. Lijepo je biti u muslimanskoj zemlji gdje već osjećam da me ljudi vole. To će omogućiti da započnem novi život.

Riječi su to Karima Benzeme koji je po dolasku u Saudijsku Arabiju isticao koliku ulogu u njegovu životu ima vjera. S njime će u novom domu živjeti i djevojka Jordan Ozuna, Amerikanka koja je zbog njega prešla na islam. Francuski napadač, podsjetimo, potpisao je za Al-Ittihad, u kojem će godišnje zarađivati 200 milijuna eura.

- Prešla sam na islam. Bilo je to ovdje u madridskoj džamiji, mala i intimna ceremonija. Plakala sam kao djevojčica. Vrlo sam sentimentalna - ispričala je Amerikanka rođena u Marylandu za španjolski magazin Yo Dona i dodala:

- Puno sam istraživala o ovoj vjeri i smatram da je prekrasna. Dirnulo me sve što sam o njoj pročitala. Za vrijeme ramazana sam čitala Kur'an i to me rasplakalo. Pročitala sam i Sveti put u islam, o kršćaninu koji prelazi na islam, poput mene. Zaista dragocjena knjiga

S parom u Saudijski Arabiju stiže i njihov sin, Benzemino četvrto dijete.

- Želim avanturu i stvarno upoznati novu kulturu i hranu. S moje strane nema problema. To je prekrasna kultura i ja sam oduševljena ovom avanturom - rekla je Jordan, koju ne zabrinjavaju pravila odijevanja kojih će se morati pridržavati.

Benzema je držao Jordan daleko od očiju javnosti, a onda je čitavom svijetu pokazao prošle godine na gala večeri na kojoj mu je uručena Zlatna lopta. Par se upoznao u Lyonu, a kako Jordan tvrdi, tad nije ni znala da se radi o jednom od najboljih svjetskih nogometaša.

Foto: Niviere David/ABACAPRESS.COM

- Kada sam upoznala Karima, nisam ni znala tko je on. Ja sam Amerikanka, ne znam puno o nogometu - pojasnila je i dodala:

- Od početka sam osjećala da je nešto drugačije. Karim je nevjerojatan tip. Toliko se smijemo zajedno… Kad kažem da mi je on najbolji prijatelj, stvarno to i mislim.