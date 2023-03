Bepo Bajlo opleo po Vitezovima iz Posedarja: Dogovorili smo se da Jordano ne igra protiv nas...

U 18. kolu 3. NL - Jug, odnosno četvrtom rangu hrvatskog nogometa, Hrvatski vitez slavio je u Posedarju protiv Zadra 2-1, što nije najbolje sjelo Josipu Bepu Bajlu, dugogodišnjem sportskom djelatniku i predsjedniku Zadra.

- Ušli smo u njihov ritam igre koji nam ne odgovara, a to su prgavost, verbalni dueli, prekidi sa što manje igre. Vršili su pritisak na suce, na svaku odluku suca koja je dosuđena u našu korist vršili su pritisak! Nismo bili pravi, i sad smo došli u situaciju da više ne smijemo izgubiti niti jednu utakmicu. Teško je na takvim terenima igrati kad protivnik ne želi igrati, i želi opstrukciju igre - kazao je Bepo Bajlo za Antenu Zadar pa nastavio:

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Još nešto, Hrvatski vitez se nije držao dogovora, ustupili smo im Marka Jordana, i bio je dogovor da on ne igra protiv nas! To je i bio jedan od razloga zbog čega je Jordan dobio papire. Ne možete surađivati ako se ne poštuju neka pravila igre. Ako se već dogovorimo neke stvari onda to treba i ispoštovati. Nisu bili fer, iako želimo dobre odnose s Posedarcima, oni uvijek krše odnose. Ljut sam, jer su to već nekoliko puta napravili i izvarali nas. Nakon svega ipak čestitam Hrvatskom vitezu na pobjedi, ogorčeno je rekao Bepo Bajlo.

Nakon 18 kola u 3. NL - Jug, Zagora je vodeća s 43 boda, Zadar ima sedam manje, dok je Hrvatski vitez ovom pobjedom došao na deset bodova zaostatka za vrhom.

