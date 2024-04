Besana noć za navijače Dinama: Ristovski im nosio vodu, policija zabranila veliku feštu na Macoli

Dinamo je još jednom svladao Hajduk u Splitu, poslije utakmice odmah su izbili veliki neredi. Navijači Hajduka nisu se mirili s novim porazom od najvećeg rivala u "svojoj kući", pa je stotinjak huligana utrčalo na teren, započela velike sukobe s policijom. Srećom, snage mira i reda bile su dobro organizirane, tako da (barem) na stadionu nije bilo stradalih niti teže ozlijeđenih.

Bad Blue Boysi tako su ostali bez najvećeg užitka, novu pobjedu nad Splićanima nisu mogli sa svojim igračima proslaviti baš na Poljudu. Dinamovci su pohitali prema svlačionicama, Bad Blue Boysi ostali strogo čuvani od strane splitske policije. I nitko se od Torcidinih huligana nije uspio približiti navijačima Dinama, niti blizu.

Poslije utakmice neredi su preselili na ulice Splita, iznad stadiona su letjeli helikopteri, dok su novinari i navijači Dinama ostali "zarobljeni" na Poljudu. Utakmica je završila oko 21 sat, a BBB i dva zagrebačka novinara (mi i kolega iz Germanijaka) na stadionu su ostali skroz do ponoći. I onda su zajedničkim snagama pod policijskom pratnjom ispraćeni prema Zagrebu.

Bad Blue Boysi ipak nisu na tribini satima ostali gladni i žedni, Velimir Zajec i Lukša Jakobušić su ispregovarali da se Dinamovim navijačima ispod "kaveza" na južnoj tribini opet otvori štand s vodom i sendvičima, to se brzo dogodilo. Stefan Ristovski je poslije utakmice odnio Boysima dodatne zalihe vode, sve je prošlo u najboljem redu. Osim što dinamovci nisu uspjeli veliku pobjedu proslaviti sa svojim navijačima.

Igrači Dinama željeli su, kad se ispraznio stadion, doći do sjevera i zapjevati s Boysima. To se ipak nije dogodilo, policija to nije dopustila. U pregovorima s policijom sudjelovali su Petković, Mišić i Ristovski, na koncu se samo kapetan s megafonom u rukama uspio obratiti Bad Blue Boysima.

Također, dugo se čekala odluka hoće li Boysi dobiti priliku s igračima još jednom zapjevati i zafeštati na Macoli. Igrači su nešto ranije ispraćeni sa stadiona od navijača, bili su spremni čekati navijačku kolonu iz Splita, ali policija nije dopustila niti feštu na benzinskoj postaji udaljenoj više od sat vremena od Splita.

Boysi su na putu prema Zagrebu ispraćeni od nevjerojatnu policijsku pratnju (nikad nije bila takva na povratku iz Splita, bi blizu!), brojni policijajci i specijalci bili su na svim benzinskim postajama do Zagreba, pa nigdje nije bilo nikakvih nereda. A zanimljivo, od svih benzinskih postaja na putu od Splita do Zagreba samo jedna nije radila - baš ta na Macoli gdje su Boysi priželjkivali novu feštu. Na koncu su navijači došli u Zagreb oko 4-5 sati ujutro, mirno zaspali nakon još jedne večeri u kojoj je bio užitak biti - navijač Dinama!