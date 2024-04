Rog nakon oporavka od ozljede i ulaska u igru: 'Svaku minutu ću pokušati odigrati što bolje'

Nitko sretniji od mene, dva derbija - dvije pobjede. Čestitao bih svim igračima i onima koji su doprinijeli pobjedi, našim navijačima. Velika sreća i ponos, svaka utakmica za Dinamo je kao prva. Jako sam sretan jer je završila na najbolji mogući način, a nadam se da će biti još puno nastupa te da ću doprinijeti ekipi u idućim utakmicama, znamo svi koji su naši objektivi, započeo je povratnik u Dinamo Marko Rog (29) nakon prvih minuta po dolasku u 'modri' dres nakon ozljede koljena.

Nadali su se u taboru aktualnog hrvatskog prvaka da bi Rog mogao zaigrati na derbiju protiv Hajduka (1-0), a to je i napravio. Doduše, nije to bilo u ligi, već u Kupu, no to je manje bitno, ono najbitnije je da se bivši hrvatski reprezentativac vratio nakon ozljede koljena. I to u pobjedi.

- Osjećam se dobro, mislim da je to neki normalan put nakon teške ozljede, da se ide postepeno. Svaku minutu koji ću dobiti ću pokušati odigrati na najbolji mogući način. Htio bih im zahvaliti što su uvijek s nama kod kuće i u gostima. Velika su podrška na putu prema našim ciljevima, a mi napredujemo iz utakmice u utakmicu te vjerujem da će nam ove dvije pobjede pomoći za samopouzdanje te da će sve bolje izgledati - objasnio je veznjak 'modrih'.

U finalu Kupa nogometaše Dinama čeka Rijeka, a prva se utakmica igra na Maksimiru 15. svibnja, dok je uzvrat na rasporedu 30. svibnja na Rujevici.

- Neće biti lagana utakmica, mi smo Dinamo i želimo osvojiti duplu krunu. Kup nismo osvojili tri godine pa se nadam da je ovo prava godina za oba pehara - zaključio je Rog.