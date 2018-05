Besplatno do kapitalca: Juve je 'oteo' Liverpoolovog veznjaka

Prema tvrdnjama britanskog Guardiana, veznjak Liverpoola, Emre Can, će od ljeta postati novi igrač Juventusa, a potpisat će ugovor na pet godina.

Već dugo vremena se ova tema provlači po medijima, a sada je, izgleda, došla do završne faze. Prema svemu sudeći, Can neće produljiti svoj ugovor s Redsima, koji mu istječe krajem ovog mjeseca i u Torino će otići bez odštete. Cijela priča bi svoju službenu potvrdu trebala dobiti poslije subotnjeg finala Lige prvaka.

Can je u Liverpool došao još 2014. godine iz Leverkusena, za "sitnih" 12 milijuna eura, a od tada je za Redse odigrao 166 utakmica u kojima je zabio 14 golova uz 12 podijeljenih asistencija, ali i postao vrlo važna karika kluba.

Odlazak sjajnog veznjaka bi zasigurno bio veliki udarac za Kloppa i njegovu momčad, a povodom svega je svoje mišljenje dao i strateg Liverpoola rekavši kako je Can trenutno njihov igrač i da više ništa nije bitno.

- Ja ne znam ništa oko dogovora Cana i Juventusa, a i da vam budem iskren, to sada uopće nije bitno. U ovom trenutku je on naš igrač i to je jedina stvar koja me zanima - izjavio je Klopp.

Emre Can bi u Juventusu trebao zarađivati pet milijuna eura po sezoni.