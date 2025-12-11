Zagrepčani su posljednje dvije europske utakmice (Celta i Lille) izgubili još ‘u svlačionici’. I taj se gard Kovačevićevih igrača večeras mora promijeniti, Dinamo mora biti 'gladan' pobjede i agresivan...
Betis je već pao jedanput, može i opet: Kovačević odlučio tko će mu danas zamijeniti Bennacera!
Dinamo je stigao do još jednog, šestog ovosezonskog europskog ispita, u Maksimir večeras (18.45 sati) stiže Betis, trenutno šestoplasirana momčad španjolske LaLige. Zagrepčani su se i prošle godine, ali pretprošle sezone (u veljači 2024.), tad u nokaut fazi Konferencijske lige, sučelili s istim suparnikom. Nakon dvije zahtjevne utakmice (1-0, 1-1) otišli su u osminu finala tog natjecanja.
