VRAĆAJU SE U ELITU

Betis nakon 20 godina opet u LP

Atletico je pobijedio Osasunu 2-1 i osigurao Ligu prvaka; Real Betis također, ali nakon dugih 20 godina opet ulazi u elitno europsko društvo zbog pobjede nad Elcheom

U susretu 36. kola španjolskog nogometnog prvenstva Atletico Madrid je na gostovanju pobijedio Budimirovu Osasunu 2-1, dok je Real Betis identičnom pobjedom protiv Elchea osigurao plasman u Ligu prvaka nakon više od 20 godina. Atletico je pobjedom u Pamploni osigurao najmanje četvrto mjesto, a do kraja prvenstva borit će se s Villarrealom za treću poziciju.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Ademole Lookmana, a u 71. je Alexander Sorloth "podebljao" vodstvo. Osam minuta kasnije Atletico je ostao s igračem manje nakon što je isključen Marcos Llorente, da bi u prvoj minuti nadoknade Kike Barja smanjio. Hrvatski reprezentativac Ante Budimir igrao je za Osasunu cijeli susret.

Real Betis je pobijedio Elche sa 2-1 osiguravši peto mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Betis se tako vraća u elitno društvo nakon više od 20 godina. Kako su španjolski novinari izračunali, od posljednjeg Betisovog nastupa u Ligi prvaka u sezoni 205/06. promijenilo se nekoliko predsjednika, čak 18 trenera i stotine igrača. Cucho Hernandez i Pablo Fornals su zabili za klub iz Seville, a Hector Fort za goste. Betisu je pomogao i Levante koji je na gostovanju u Vigu pobijedio Celtu sa 3-2.

Levante je osvojio iznimno važna tri boda u borbi za prvoligaški spas, ali i izbacio Celtu iz borbe za Ligu prvaka. Klub iz Viga sada ima sedam bodova manje od Betisa, a do kraja sezone još su dva kola. Celta je vodila 1-0 i 2-1, no Levante se oba puta vraćao, a potom i okrenuo rezultat. Za goste su strijelci bili Kervin Arriaga, Adrian De la Fuente te Roger ​Brugue, dok je za Celtu oba gola zabio Ferran Jutgla.

Levante je ovom pobjedom skočio na 16. mjesto sa 39 bodova, koliko Espanyol na 17. mjestu, ali i Girona koja je u zoni ispadanja, ali uz susret manje. Alaves ima 37 bodova, također uz susret manje, dok Real Oviedo više nema niti matematičkih izgleda za spas. Barcelona je u nedjelju pobjedom protiv Real Madrida osigurala naslov prvaka.

