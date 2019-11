'Bjelica napada VAR, a zbog gluposti može izgubiti milijune'

Iako je odavno u mirovini, mnogi i dalje najviše vjeruju procjenama sudačkog eksperta Matea Beusana. Legendarno ''Oko sokolovo'' ima dosta problema sa zdravljem, no spremno je odgovorio na pitanja vezana uz sinoćnji ogled Dinama i Šahtara.

Kako ste vidjeli sinoćnju utakmicu Dinamo - Šahtar, je li VAR pomogao sucima?

- Poanta cijele priče oko sinoćnje utakmice je da je VAR pomogao sucima da donesu ispravne odluke i da utakmica završi pošteno, dakle bez pogrešaka. Sve ostalo za mene je suvišno razglabati. Dakle, utakmica je okončana poštenim ishodom, a sad, zašto to nekome ne odgovara, to je druga priča.

Buru oko VAR-a izazvao je krajnje neprimjerenim istupom trener Dinama Nenad Bjelica, koji je u studijskoj emisiji nakon utakmice rekao da je VAR sr.... Kako komentirate istup trenera Dinama?

- Mogu imati razumijevanje za njegove povišene emocije, ali ne i za način na koji je istupio. Nije mi jasno zašto napada VAR, a ne govori o svojim igračima, pa i sebi i svom stožeru. Oni su prosuli dva gola razlike u dvije minute i zbog gluposti se doveli u poziciju da izgube 18 milijuna eura. Ovo me jako podsjeća na utakmicu Hrvatska - Turska u Beču, svi slave na terenu i na klupi, a nitko ne razmišlja što se može dogoditi. Pogotovo nakon drugoga gola, nije mi jasno da nitko nije skrenuo pozornost igračima da legnu, da ispucaju loptu... Znate što, lako je biti džentlmen u HNL-u, ali treba ostati džentlmen i u Europi. Nadam se da smo se razumjeli...

Je li VAR koristan i potreban nogometu?

- VAR nije budućnost, on je sadašnjost i uveden je da nogomet bude pošteniji, a to što to nekome ne odgovara, to je druga stvar. Collina i Boban su radili dugo na tome i na SP-u u Rusiji VAR se pokazao punim pogotkom. Istina, postoje lutanja u primjeni, ne razumiju svi protokol uključivanja, ali to su porođajne muke, ništa nije savršeno, na koncu, i u VAR sobi sjedi čovjek...

U čemu je onda problem, zbog čega se Bjelica bunio?

- On mora shvatiti i naučiti kad se VAR uključuje, a kad ne. Sudac je dosudio kazneni udarac jer je mislio da je bio duel u kutu kaznenog prostora. VAR se uključio i ispravio njegovu odluku, to nije bio penal, i tu bi sve završilo. Ali Dinamova nesreća je da je Theophile udario vratara gostujuće momčadi i VAR je to pravilno prosudio. Za mene nije bio penal ni u slučaju Ademija koji udara obrambenoga igrača u nogu, ta je prosudba bila ispravna i ne treba se VAR ni oglašavati, ako je ''tiha provjera'' potvrdila ispravnost sudačke odluke.

Kako ste vi, kako zdravlje?

- Bolje, ali daleko od idealnoga. Više nikad neće ni biti idealno. Operacija kralježnice potrajala je devet sati, imam četiri pločice i šest vijaka u kralježnici, i mogu biti zahvalan liječnicima što ih nema više da se barem mogu savijati. Ugradio je u mene 9.500 eura materijala...