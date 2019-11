To mu stVARno nije trebalo: Bjelica je poslao lošu poruku

Najvažnije je da cijela nogometna obitelj prođe edukaciju: i suci, ali i treneri, igrači, novinari... Kako ne bi bilo pogrešnog interpretiranja, kako bi svi znali što je VAR i kad se koristi, rekao je Bruno Marić kad je HNS odlučio poći ukorak s vremenom i uvesti video tehnologiju da olakša posao sucima.

Nakon sinoćnjeg emotivnog istupa Nenada Bjelice neposredno poslije razočaravajuće ispuštene pobjede u Ligi prvaka, lako je zaključiti da obuku još nisu prošli svi. Ili na satu nisu pazili...

Naime, Bjelica je zamjerio sucu Felixu Brychu što je dosudio penal za Šahtar zbog situacije koju uopće nije vidio.

- Što će nam taj VAR?! To je obično s... Što se mene tiče, ne treba ga ni biti. Stalno neka interpretacija, je li bio, nije bio kontakt. To je postao cirkus u Engleskoj i Italiji, već se velika većina trenera buni. Ja sam apsolutno protiv VAR-a, on ubija emocije, ubija nogomet! VAR nam ne treba! On mora gledati situaciju na Taisonu, zašto gleda nešto drugo, zašto gleda start Theophilea na Pjatovu koji je, doduše, za penal? Cirkus i skandalozno! Tako će biti i u Hrvatskoj i u Ligi prvaka - sipao je ogorčenje Dinamov trener, koji - treba priznati - ni jednom riječju nije rekao da je Dinamo oštećen za penal ili da ga Šahtar nije trebao dobiti. Njegova je ljutnja usmjerena na samo funkcioniranje tehnologije.

Sudački stručnjak Marijo Strahonja odmah mu je u studiju HTV-a kontrirao:

- Sudac prema pravilima ima pravo provjeriti i incident, situaciju koju nije vidio. Kod tog Šahtarova penala ispravno je postupio.

Pa kad se već Bjeličin i sudački stav ne slažu, valja podsjetiti Uefine naputke za VAR.

Kada se VAR aktivira?

VAR suci provjeravaju situacije i ako ih to glavni sudac nije zatražio, kad igra nije prekinuta. A ispravljati se odluke smiju samo u četiri slučaja: penala, gola, izravnog crvenog kartona i zamjene identiteta igrača, dakle ako pogrešan igrač dobije karton ili slično.

U utakmici Dinama i Šahtara riječ je u sve tri sporne situacije bila o penalu i VAR suci su gledali i situaciju starta na Petkoviću u 41. minuti. Procijenili su da nije bio kazneni udarac.

Prema pravilima, čak i da je VAR sudac vidio prekršaj, ali izvan šesnaesterca, on se ne bi naknadno dosudio Dinamu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dok je kod Šahtarova penala sve čisto. Čak i da Brych nije dosudio ništa (a svirao je penal zbog nepostojećeg prekršaja Đire), VAR može ukazati na Theophilov faul na Pjatovu i naknadno kazniti Dinamo kaznenim udarcem. Ako VAR sudac provjerava je li bio penal, mora ispratiti cijelu akciju, a u tom je slučaju moguće i da, primjerice, uoči neki prekršaj na početku akcije, na drugoj polovici terena, i u tom slučaju igra se zaustavlja ondje. Što znači da nema penala.

- Uvođenje VAR-a je san svakog suca, imati drugu šansu za pregled neke situacije, koju ste vidjeli samo jednom, a možda i iz pogrešnog kuta - rekao je Ivan Bebek kad je testirao VAR u Hrvatskoj.

Bjelica od početka ima negativan stav prema VAR-u, već je ranije govorio da ubija draž nogometa, a tu draž daju i ljudske pogreške. Ovaj je put 'iskočio iz tračnica'. Nažalost, manje od pola godine prije nego što će video tehnologija ući i u HNL.

I premda se ni navijači uglavnom ne slažu s njim i prevladava stav da je Dinamo sam kriv što je ispustio takvu prednost i da je penal za Šahtar bio čist, Bjeličin bijes loša je poruka. I loš početak ulaska tehnologije u hrvatski nogomet.

Bi li bilo pravednije da, recimo, svaka momčad ima po dva-tri "izazova" kao u tenisu ili se naprosto treba ugledati na sportove u kojima tehnologija savršeno funkcionira i uopće se ne dovodi u pitanje (ragbi, američki nogomet...), može se raspravljati. Ali opirati se tehnologiji nema smisla. I u startu je napasti kao nešto loše.

Naviknut ćemo se i na to ubijanje emocija, kako kaže Bjelica, i malo gubljenje vremena. Radije i lakše nego na nepravdu uzrokovanu sudačkim pogreškama.