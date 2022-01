Švedski skijaš Kristoffer Jakobsen fantastično je odskijao prvu vožnju slaloma za Svjetski kup u austrijskom Schladmingu za koju mu je trebalo 51.32 sekundi, a od četvorice hrvatskih predstavnika trojica nisu došla do cilja, dok je Istok Rodeš imao 38. vrijeme.

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić nije došao ni do prvog prolaznog vremena, jer je proklizao na sedmim vratima i nije se uspio zadržati na stazi. Istu je sudbinu doživio Matej Vidović koji je došao do 11. vrata i promašio sljedeća. Samuel Kolega je startao zadnji od hrvatskih predstavnika, ali ni on nije stigao do cilja. Na prvom prolazu je zaostajao za 51 stotinku, dok je na drugom prolazu 'zajahao' vrata, ali sa gotovo sekundom zaostatka (+0.97) nije bio na putu prema mjestu među 30 najboljih.

Istok Rodeš je doskijao do cilja, ali zaostatak od 3.07 sekundi bio je prevelik da bi se našao među 30 skijaša koji su izborili nastup u drugoj vožnji. Kad je Francuz Clement Noel sa startnim brojem 5 ušao u cilj sa 52 stotinke prednosti pred Loicom Meillardom, činilo se da je 'proletio' stazom Planai, dok se na startu nije pojavio Kristoffer Jakobsen i poboljšao najbolje vrijeme za čak 67 stotinki.

Šveđaninu se nakon toga najviše približio olimpijski pobjednik iz Vanvouvera 2010., talijanski veteran Giuliano Razzoli, koji je sa startnim brojem 17 zaostao za 58 stotinki, dok je Noelovo vrijeme izjednačio Norvežanin Lucas Braathen, senzacionalni pobjednik iz Wengena, te doskijao do podjele trećeg mjesta.

Unutar jedne sekunde zaostatka za Jakobsenom bila su još trojica skijaša: prošlogodišnji sljemenski pobjednik Nijemac Linus Strasser (+0.82), Rus Aleksander Horošilov (+0.85) koji je u Schladmingu 2015. ostvario svoju jedinu pobjedu u Svjetskom kupu te Norvežanin Atle Lie McGrath (+0.89). Od 73 skijaša koji su se našli na startnoj listi, čak njih 31 nije došao do cilja. Druga vožnja je na rasporedu od 20.45 sati.