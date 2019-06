Bez minute šutnje za poginule djevojčice; Livaković na golu!

BEZ MINUTE ŠUTNJE

Slavoniju je u petak potresla užasna tragedija. Vozač je kamionom uletio na odmorište autoceste A3 između Okučana i Novske i pritom usmrtio dvije djevojčice. Strašan je to gubitak i nenadoknadiv gubitak. Za to su vjerojatno znali i u HNS-u pa nas je zanimalo je li za tu tragediju predviđena minuta šutnje, te hoće li igrače nositi crni flor. Iz krovne hrvatske nogometne organizacije poručili su nam da je to u ovom trenutku neizvedivo jer se takve stvari trebaju ranije najaviti u protokolu.