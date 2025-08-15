Bez Modrića po prvi put nakon 13 godina: Barca brani titulu, ali Real Madrid se ozbiljno pojačao

Utakmicom Girone i Raya Vallecana započet će nova sezona španjolske La Lige. Naslov brani Barcelona, ali konkurencija je radila na tržištu i ispred nas je, po svemu sudeći, vrlo zanimljiva i uzbudljiva sezona.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:39 Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Barcelona

Katalonski velikan osvojio je najviše titula španjolskog prvaka u 21. stoljeću, čak 11, a prošle je godine momčad Hansija Flicka osvojila titulu s četiri boda prednosti u odnosu na vječnog rivala iz Madrida. Barcelona je prošle godine dominirala ligom, zabila je čak 102 gola u 38 utakmica (2,6 po utakmici), a jezgra momčadi ostala je, praktički, nepromijenjena. Najveći gubitak u kadru Barcelone ovog je ljeta bio naprasni odlazak stopera Iñiga Martineza (34), koji se prošle sezone nametnuo kao lider obrane kod Flicka. Ipak, Martinez je ekspresno raskinuo ugovor s Barcelonom, koja mu nije komplicirala odlazak u saudijski Al Nassr.

Foto: Bruna Casas

Što se tiče ulaznih transfera, Barcelona je dovela Marcusa Rashforda iz Manchester Uniteda na jednogodišnju posudbu uz opciju otkupa. Englez će pojačati ofenzivnu liniju Katalonaca i ponuditi Flicku alternativnu opciju u vrhu napada, gdje Barcelona sve manje može računati na Roberta Lewandowskog, koji će u narednim danima proslaviti 37. rođendan. Tu je i novi golman Joan Garcia, kao i Wojciech Szczesny koji je prihvatio novi, dvogodišnji ugovor s Barcelonom.

A momčad će predvoditi igrači kao što su Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong i još brojne zvijezde.

Real Madrid

"Kraljevski klub" navikao nas je u posljednjih desetak godina na tišinu u prijelaznim rokovima, uz poneke iznimke. Ovog ljeta potrošio je 167,5 milijuna eura i doveo četiri igrača te znatno pojačao obranu. Dean Huijsen (20), Alvaro Carreras (22) i Trent Alexander Arnold (26) trebali bi biti prvotimci, dok je dolazak Franca Mastantuona (18) više zalog za budućnost. Velika je promjena i dolazak Xabija Alonsa na klupu "kraljeva", a taj potez kluba oslikava i promjenu paradigme na neki način. Metodični i inovativni Španjolac zamijenio je iskusnog i pragmatičnog Carla Ancelottija te odmah uveo brojne novosti. Treninzi su se počeli snimati dronovima, promijenjen je medicinski tim, svi igrači morat će igrati presing na suparnika i nema više zagarantiranih pozicija za pojedince. Već na klupskom SP-u vidjeli su se pozitivni pomaci u igri Reala u odnosu na lošiju prošlu sezonu, ali pred Xabijem je još puno posla.

Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Navijače Reala najviše brine pitanje tko će zamijeniti Luku Modrića i Tonija Kroosa koji su u razmaku od godine dana napustili klub. Nadaju se i priželjkuju ljubitelji "los blancosa" da će klub reagirati na tržištu i dovesti povučenog playmakera, želi to i trener, ali u klubu je sada prioritet na prodajama igrača. Prvi u izlogu je Rodrygo kojeg želi Manchester City, a koji bi koštao oko 90 milijuna eura. Spominje se i mogući odlazak Danija Ceballosa, Ferlanda Mendyja, Davida Alabe itd., ali zasad su svi oni u klubu.

Atletico Madrid

Atletico Madrid treći je favorit za naslov, ali njegova pozicija je pomalo usamljena - osjetno je ispod prva dva favorita, ali i iznad ostalih momčadi u natjecanju. Momčad Diega Simeonea potrošila je čak 175 milijuna eura u prijelaznom roku na dolazak devet novih igrača, ali praktički nisu doveli nijednog kapitalca. Najviše se očekuje od krilnog igrača Alexa Baene (23) koji je stigao iz Villarreala za 42 milijuna eura i od stopera Davida Hancka (27) koji je igrao za Feyenoord.

Foto: Lee Smith/REUTERS

Od važnijih igrača, momčad su napustili Rodrigo De Paul (na posudbi do kraja godine) i Angel Correa, ali za klub je vjerojatno najvažnije da je Julian Alvarez (25) ostao dio momčadi, unatoč špekulacijama da ga želi Liverpool. Madriđani imaju dobru, jaku momčad, ali dojam je da se očekivani iskorak pod vodstvom Diega Simeonea već trebao dogoditi, sezonu ili dvije ranije. Teško će Atletico do titule...

Hrvati u natjecanju

Četiri će hrvatska igrača nastupati u ovoj sezoni La Lige, ako se situacija ne promijeni do kraja prijelaznog roka. Luke Modrića (39) nema po prvi put nakon sezone 2011/12., pa bi Ante Budimir (34) mogao dobiti najviše pozornosti od naših igrača. Napadač Osasune zabio je 24 gola prošle sezone u ligi i Kupu, a u Pamploni je postao legenda kluba. Šuškalo se da ga želi dovesti Real Madrid u kontekstu zamjene za Joselua koji je igrao za Madriđane u sezoni 2023/24., ali na kraju se ta priča nije obistinila (zasad). Budimir će na El Sadaru pokušati ponoviti sjajnu prošlu sezonu i podebljati svoj konto od 78 golova u La Ligi u karijeri.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Luka Sučić (22) i Duje Ćaleta-Car (28) igrat će zajedno u Real Sociedadu. Dok će plemenitom veznjaku to biti druga sezona u klubu, stasiti stoper stigao je ovog ljeta iz Lyona na posudbu. Od Sučića očekuju iskorak u San Sebastianu, navijači su mu pomalo zamjerili izjave kako on klub vidi kao odskočnu dasku za veće domete, a odlaskom Martina Zubimendija u Arsenal trebao bi postati glavni u veznom redu. Prošlosezonski učinak od tri gola i dvije asistencije u 40 utakmica ne odražava stvarnu vrijednost Sučića, a Španjolci očekuju da to i dokaže.

Matia Barzić (21) vjerojatno je najmanje poznat hrvatskoj nogometnoj javnosti, ali on će također igrati prvu španjolsku ligu. Radi se o stoperu Elchea koji je prošao Atleticovu nogometnu školu, a prošle sezone je odigrao 22 utakmice u La Ligi 2. Njegovu momčad vjerojatno čeka grčevita borba za ostanak, a Barzić osim hrvatske ima i španjolsku putovnicu. Četiri je puta nastupio za hrvatsku U-21 reprezentaciju.

Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

Od ostalih momčadi u natjecanju, valja obratiti pozornost na Athletic koji je uspio zadržati najvrijednije eksponate. Ima ozbiljan kapital u vidu Nice Williamsa (23), Oihana Sanceta (25), Danija Viviana (26) i Unaija Simona (28), a za navijače ovog ponosnog baskijskog kluba vrlo je važno da završe ispred rivala iz regije, Real Sociedada. "La Real" je prošle sezone završio tek na 11. mjestu. Promijenio je i trenera, Imanola Alguacila zamijenio je dosadašnji trener rezervne momčadi Sergio Francisco, a momčad je oslabljena i odlaskom Zubimendija. Sučić i društvo pred mnoštvom su izazova.

Real Betis i Villarreal trebali bi se također boriti za europske pozicije. Betis je uprihodio više od 60 milijuna eura u prijelaznom roku i izgubio nekoliko važnih igrača, uključujući i Antonyja koji se vratio u Manchester United nakon isteka posudbe. Iz "žute podmornice" otišao je ponajbolji igrač Alex Baena, ali iz Las Palmasa je kao zamjena doveden 21-godšnji Alberto Moleiro. S obzirom na to da će igrati Ligu prvaka, trebat će im i širine i kvalitete. Europsku ligu igrat će Betis i Celta Vigo, dok će Rayo Vallecano Europu igrati kroz KL.

Foto: Lee Smith/REUTERS

Kladionice su postavile Real Madrid kao prvog favorita za osvajanje s koeficijentom 1,8, dok je na Barcelonu 2,1. Treći favorit je Atletico Madrid s tečajem 9, a slijede Athletic Bilbao i Villarreal na koje je koeficijent 50.