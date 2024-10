Bez Svjetskog kupa na Sljemenu do 2027.? 'Još nisu odabrali ni izvođača radova za novu žičaru'

Hrvatska skijaška reprezentacija prošle je sezone imala najuspješniju sezonu još od ere legendarnog Ivice Kostelića. Filip Zubčić, Zrinka Ljutić i Leona Popović osvajali su postolja, a top 10 rezultate imali su i Samuel Kolega te Istok Rodeš. Razloga za optimizam zato postoji puno uoči nove skijaške sezone, koja počinje utrkom u Söldenu 26. i 27. listopada.

Pokretanje videa... 01:26 Zagreb: Prvi ovosezonski snijeg na Sljemenu | Video: 24sata/pixsell

- Jedna mala nacija, Hrvatska, imala je izvanredne rezultate. Sa samo pet skijaša bili smo deseta najuspješnija nacija u Svjetskom kupu sa šest postolja i 1428 bodova. To je jedna od najuspješnijih sezona u povijesti hrvatskog skijanja. Nadamo se ponoviti prošlosezonski uspjeh, držite nam palčeve, a mi ćemo dati sve od sebe da opravdamo ulaganja u hrvatsko skijanje - najavio je Miho Glavić, predsjednik CroSki saveza.

Vedran Pavlek lani je uoči početka sezone najavio postolja hrvatskih skijaša. Njegove su se riječi obistinile, a sada najavljuje i pobjede.

- Pripreme su prošle bez značajnijih ozljeda. Nemamo promjena u reprezentacijama, dugo smo stvarali ovu generaciju po pitanju natjecatelja i pratećeg osoblja. Imamo jako dobru ekipu, sjajno funkcioniramo, želimo nastaviti u tom ritmu i miru. Pred nama je sezona koja uključuje i SP u Saalbachu u veljači 2025. Naši će natjecatelji nastupiti isključivo u tehničkim disciplinama u narednoj sezoni. Oni treniraju i Super-G, posebno Zubčić, ali trenutačno nismo spremni za to. Zrinka će u sljedećim godinama voziti i brze discipline. Ali korak po korak - rekao je Pavlek i nastavio...

- Ljestvica je postavljena visoko, ali ne znači da ne može biti još više. Prošle sam godine rekao da vjerujem u postolja, ove ću reći da naši natjecatelji mogu i do pobjeda. To neće biti lako, konkurencija je strašna. Nije lako pobijediti Shiffrin, Laru Gut, Vlhovu...Da ne kažem Odermatta, Kristoffersena, Meillarda, Noela, Strassera, a vraća se i Marco Schwarz, kao i Lucas Braathen. Ali sezona je dugačka, naši će se boriti za sam vrh.

Zagreb: Druga vožnja ženskog slaloma Snow Queen Trophy 2019. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

A goruće je pitanje u hrvatskom skijanju popravak sljemenske žičare, koja je prije 15 mjeseci stradala u velikoj oluji koja je pogodila Zagreb i okolicu. Pavlek je ranije u razgovoru za 24sata otkrio kako je Snježna kraljica bila u provizijskom kalendaru Svjetskog kupa za narednu sezonu, ali kako je CroSki savez morao povuči kandidaturu zato što nisu počeli radovi na žičari.

- Koliko ja znam, krajem kolovoza je završio natječaj, a čeka se odabir izvođača radova. Sve ide jako sporo, nažalost, izvođač još nije odabran. Krajem rujna su u Zürichu bili novi sastanci gdje su bili prijedlozi kalendara za sljedeće dvije godine. I u tim je sastancima spomenuta i Snježna kraljica, koja bi se u naredne dvije sezone održala u nama pogodnijem terminu, krajem siječnja. Ta žičara nije bitna samo za Snježnu kraljicu, već za cjelokupno hrvatsko skijanje. Ako se nastavi ovim tempom, sumnjam da će žičara biti završena za sezonu 2025/26. - rekao je Pavlek.

A naši natjecatelji osjećaju se sjajno uoči početka sezone.

- Bili smo baš dobri prošle sezone, a već smo u punoj spremi za novu - rekla je Leona Popović, koja je nastavila...

- Za razliku od Filipa i Zrinke, moja sezona kreće sa slalomom, tako da me nema u Söldenu. Pripreme su odlično prošle, prvi sam put bila u Argentini. Bilo mi je jako dobro, odlično se osjećam. Sada popravljam sitne detalje, održavam kondiciju... Bit ću spremna za Levi. U prošloj sam sezoni imala uspone i padove, sitne ozljede poremetile su moju formu, koljeno je sada odlično, sitne ozljede su sanirane i u punoj snazi ulazim u novu sezonu.

Zagreb: Hrvatska skijaška reprezentacija najavila novu sezonu Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Filip Zubčić očekuje rezultatski iskorak u slalomu.

- Možemo imati još i bolju sezonu u narednim godinama. Svi smo bolji, iskusniji, ulazimo u najbolje godine. Dobro, ja sam malo stariji od drugih reprezentativaca, ali pripreme su bile dobre, također sam bio u Argentini, gdje nas je vrijeme mazilo. Nismo nijedan trening izgubili. Cure su jako dobro skijale, dobro se osjećam, napredovao sam puno u slalomu. Možda sam i veleslalom čak poboljšao po pitanju treninga. Sve to moram pokazati na utrkama - rekao je Zubčić, koji je komentirao i povratak Marcela Hirschera.

- Nije istina da ga boli briga za rezultat. Vraća se za stvarno. Vidjet ćemo koliko će moći. Sumnjam kako se došao zezati i promovirati skije, idemo vidjeti...

Samuel Kolega prošle se sezone etablirao kao osvajač bodova, dobru sezonu okrunio je i u finalu skijaške sezone...

- Zadovoljan sam pripremama, napredak je vidljiv, štoperica pokazuje dosta dobre rezultate. Prošao sam većinu staza u Kupu, na većini njih osvajao sam i bodove. Sad je možda vrijeme da se borim za sami vrh, a ne samo za drugu vožnju. Napredujem svake sezone, dao sam sve od sebe da tako bude i ove sezone - rekao je Kolega, a Istok Rodeš je dodao...

- Do glavnog dijela slalomske sezone ima puno vremena, zato treba tempirati formu za najvažniji dio sezone. U treninzima sam imao jako dobar osjećaj, vjerujem da mogu biti bolji nego prošle sezone. Cilj je borba za sam vrh, svi želimo da ova sezona bude još bolja za Hrvatsku.

Zagreb: Zrinka Ljutić gostovala je u emisiji 24sata | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Zrinka Ljutić nije bila s ostalim reprezentativcima u Zagrebu. Trenira u Austriji, a javila se putem videopoziva.

- Ispričavam se što nisam u Zagrebu. Nije mi se uklopilo u program, bolje je da ostanem u Austriji i još malo treniram. Jako sam zadovoljna pripremama, ljeto je bilo odlično, a uvjeti u Argentini sjajni. I Leona je bila s nama, puno mi je to značilo, malo me gurala i jako sam zadovoljna napretkom. Dobro sam se prilagodila na nove skije, nadam se da ću to moći pokazati u subotu.

Zrinka je komentirala i mogući povratak legendarne Lindsey Vonn...

- Vidjela sam je u Soldenu, trenirala je, ali nema još infoirmacija hoće li se zaista vratiti. Valjda će ona to odlučiti. Ona je stavila novo koljeno, možda je htjela vidjeti kako to funkcionira na snijegu i može li se uopće vratiti u natjecateljski ritam. Zanima i mene, jedva čekam nove informacije!