Dana White počeo se zahvaljivati mnogim borcima koji su dosad bili dio UFC-a, a nakon što je to napravio s Yoelom Romerom (43) najavio je kako će do kraja godine podijeliti još 60 otkaza. A moglo bi se tu naći još pokoje veliko ime, barem tako tvrdi bivši sudac 'Big' John McCarthy.

Tony i nema idealan odnos s čelništvom UFC-a, a nakon dva poraza moglo bi se dogoditi da ga više nema u rosteru najjače svjetske borilačke organizacije.

- Mislim da će ga otpustiti. Možda se varam, ali rekao bi da on nikad nije imao idealan odnos s određenim ljudima u UFC-u. Osjećao se kao da su ga zadržavali, pa čak i prevarili u određenim stvarima. Neke stvari koje je on govorio su mogle proći, ali samo dok je pobjeđivao. No sada, kada pogledamo njegova dva posljednja nastupa... Protiv Justina Gaethjea je ostavio srce u kavezu, ali je dobio teške batine, a sada je ponovno uvjerljivo poražen - rekao je John u svom podcastu 'Weighing in'.

Čak je šest puta odgođena borba između Khabiba Nurmagomedova (32) i Tonyja Fergusona (36), a 'El Cucuyu' se nakon toga praktički sve srušilo. Prvo je izgubio od Justina Gaethjea (32), a onda ga je pobijedio i Charles Oliveira (31) koji sad ima osam pobjeda u nizu i mogao bi biti sljedeći izazivač kad se riješi situacija s 'dagestanskim orlom'.

Imao je Tony sve na pladnju, čekalo se hoće li postati prvi borac koji je srušio Khabiba, a sad bi mogao ostati bez svega.

- Onda odjednom pogledate svoje borce u lakoj kategoriji i pitate se hoće li se Tony ikada boriti za titulu? To se neće dogoditi. Računica bi rekla da bi on morao za nešto takvo ostvariti četiri ili pet pobjeda u nizu i to protiv vrhunskih talenata. A to se vjerojatno neće dogoditi. I što onda ako se neće boriti za pojas? Zašto biste ga zadržali? Da može pobjeđivati vaše mlade talente? To vam kao promociji neće donijeti nikakvu korist. Ne znam... Kad malo razmislim i pogledam situaciju, rekao bih da će on biti jedan od onih 60 boraca - zaključio je 'Big' John.