Tony Ferguson (36) odbio je tapkati unatoč tome što mu je na jučerašnjem eventu UFC 256 Charles Oliveira (31) napravio polugu kojom mu je ruku izvrnuo unatrag, a na istom događaju Brandon Moreno (27) isprebijao je Deivesona Figueireda (32) i poslao ga u bolnicu! No ipak nije slavio...

Borbeni Amerikanac nije odustao iako ga je Oliveira zaključao u polugu iz koje se nije mogao izvući. Srećom po Fergusona, zvono ga je spasilo u posljednjim sekundama prve runde.

Oliveira je preostale dvije runde izdominirao Fergusona te okončao svog protivnika za kojeg su do prije godinu dana mnogi vjerovali da može pobijediti Khabiba Nurmagomedova.

Bio je to drugi poraz Fergusona u 2020. godini nakon što je u prethodnih sedam godina imao niz od 12 pobjeda zaredom u UFC-u.

Ferguson je posljednji put uspio srušiti protivnika prije pet godina iako voli borbu na parteru.

Samo četiri aktivna UFC borca ​​imaju dulje niz pobjeda od brazilskog borca.

- Nitko nije učinio Tonyju Fergusonu ono što sam upravo ja. Dokazao sam da imam ono što je potrebno da bih postao prvak i da ću sljedeće godine postati - rekao je Oliveira nakon borbe.

Figueredo nije dobro prošao

U borbi između Morena i Figueireda imali smo jednu od najboljih borbi godine. Batine su letjele na sve strane, a nakon što je borba završila Figueireda su odveli u bolnicu!

Predsjednik UFC-a Dana White rekao je kako Brazilcu nije bilo dobro.

On je bio znatno agresivniji u prvoj rundi, napadao je Morena, no u drugoj rundi mu je vratio i pogodio ga s par snažnih udaraca. U trećoj rundi Moreno je čak i preuzeo vodstvo, a klackalica se nastavila sve do kraja borbe.

Dva suca naposljetku su odlučila kako se radi o neriješenoj borbi, jedan je dao pobjedu Figueiredu, te je borba proglašena - neriješenom.