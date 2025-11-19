BiH je 13 minuta dijelilo od plasmana na SP: 'Boli nas. Tužno je bilo gledati igrače'

Bosna i Hercegovina je 13 minuta bila udaljena od plasmana na Svjetsko prvenstvo, tek drugi put u povijesti, ali na žalost njihovih 25.000 navijača koji su okupirali stadion u Beču, Gregoritch je zabio za 1-1 u 77. minuti i odveo Austriju na Mundijal, dok će 'zmajevi' morati igrati dodatne kvalifikacije.

Popadali su po terenu bh. nogometaši nakon posljednjeg sučevog zvižduka i zaplakali. Tako blizu snu, ali opet su ostali kratki. Tuga je bila golema, no ponos još veći. Ova reprezentacija opet je ujedinila narod i vratila im nadu. San o nastupu na Mundijalu još uvijek živi.

Foto: LISA LEUTNER/REUTERS

- Nedostajalo je malo sreće. Stvarno sam samo beskrajno ponosan i u ovim tužnim trenucima sretan da mogu raditi s ovim momcima koji su zaslužili pažnju i ljubav s moje strane. Vidimo da navijači prepoznaju taj ponos koji oni nose sa sobom i koji je vrlo važan. Naši navijači su nadglasali Austrijance, ovo je nešto što čovjek ne može sanjati. Ovo je najveći broj što smo ikad doživjeli. Ja sam ponosan što možemo za njih igrati - rekao je izbornik BiH Sergej Barbarez.

Velika tuga bila je u svlačionici.

- - Boli sve i tužno je gledati njih u svlačionici, ali život ide dalje i sigurno ćemo prikupiti snage i napasti baraž u ožujku.

Foto: LISA LEUTNER/REUTERS

Barbarez je ponosan na ono što je napravio. Posrnulu reprezentaciju je preporodio.

- Ogromnu stvar smo napravili u kvalifikacijama i da smo došli uopće u priliku da odlučujemo sami o svojoj sudbini. Mislim da su svi ponosni kako smo odigrali ova dva susreta i to nam pomaže.

Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Koga priželjkuje u dodatnim kvalifikacijama?

- Nije mi glava za baraž, svejedno je tko će doći. Igramo svakako u gostima. Moj je posao da dignem ove momke, da stvorimo atmosferu kakva je bila i da pokušamo dobiti te utakmice - zaključio je izbornik BiH.