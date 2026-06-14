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BiH je zadnja u skupini, a svi su odigrali 1-1. Evo zašto je tako

Piše 24sata,
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BiH je zadnja u skupini, a svi su odigrali 1-1. Evo zašto je tako
Foto: Carlos Osorio/REUTERS

Zanimljivo je da Kanada, iako je druga na ljestvici, ima najveće izglede za prolazak s čak 88 posto. Vodeća Švicarska ima 82 posto šanse, dok su izgledi Bosne i Hercegovine procijenjeni na 60 posto

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Nakon što su u skupini B na Svjetskom prvenstvu odigrane prve utakmice, pojavila se zanimljiva analiza koja pokazuje koliko sitni detalji mogu odlučivati o poretku na velikim natjecanjima. Nakon dva remija od 1-1 sve četiri reprezentacije u skupini potpuno su poravnate bodovno po i gol-razlikom, no poredak je određen prema pravilima fair-playa i svjetskoj rang-listi.

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Švicarska se nalazi na prvom mjestu jer je u prvoj utakmici zaradila samo jedan žuti karton, što je najmanje od svih momčadi. Odmah iza nje je Kanada, koja je na drugo mjesto zasjela zahvaljujući boljem plasmanu na Fifinoj ljestvici u odnosu na Katar, s kojim dijeli isti broj žutih kartona, po dva. Bosna i Hercegovina i Katar tako zauzimaju treće i četvrto mjesto.

FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Bosnia and Herzegovina
Foto: Kevin Sousa/REUTERS

Što se tiče postotka vjerojatnosti za prolazak u iduću fazu natjecanja, zanimljivo je da Kanada, iako je druga na ljestvici, ima najveće izglede za prolazak s čak 88 posto. Vodeća Švicarska ima 82 posto šanse, dok su izgledi Bosne i Hercegovine procijenjeni na 60 posto, a Katra na 38 posto. Ovi postoci vjerojatno uzimaju u obzir ne samo trenutačno stanje, već i snagu protivnika u preostalim susretima.

(*uz korištenje AI-ja)

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