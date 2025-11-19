BiH u 'baražu' ima 0/5, čeka je i šesti pokušaj. Navijači: 'Džeko, hvala ti na svemu, ali odlazi...'

Bosna i Hercegovina nije uspjela izravno se plasirati na Svjetsko prvenstvo 2026., u posljednjem kolu kvalifikacija na stadionu Ernst Happel u Beču Austrija je golom Michaela Gregoritscha u 77. minuti izborila remi 1-1 koji ju je ostavio na prvom mjestu, a "zmajeve" poslao u dodatne kvalifikacije. Baraž, kako ga zovu u susjedstvu, nikako im dosad nije bio sretan. U svih pet dosadašnjih pokušaja kroz tu fazu natjecanja nisu se plasirali na velika natjecanja.

Foto: Lisa Leutner

U pokušaju da dođu do Mundijala 2010. bolji je od Ćirine selekcije bio Portugal (1-0, 1-0), dvije godine potom u borbi za Euro ispriječio se isti protivnik (0-0, 6-2). Igrala je BiH u play-offu kvalifikacija i za europska prvenstva 2016. (Irska 1-1, 2-0), 2021. (Sjeverna Irska 4-3 na penale) i 2024. (Ukrajina 2-1).

Foto: Lisa Leutner

Sad će BiH kao najslabije postavljena selekcija u polufinalu krajem ožujka morati na gostovanju pobijediti Poljsku, Wales, Češku ili Slovačku, a onda proći još jednu prepreku da vidi prvi SP nakon onog u Brazilu 2014.

Ovako su navijači na službenim stranicama Nogometnog saveza BiH komentirali dramatičan kraj kvalifikacija:

Alajbegovic najbolji igrač reprezentacije sjedi na klupi 85. minuta. Dzeku ne može ni visoki predstavnik bonskim ovlastima izvadit iz igre. "Nijedan pojedinac nije bitniji od reprezentacije"

Ovi ljudi u komentarima nisu normalni. Bravo momci, ništa nije gotovo.

Bajraktarevica cijelu utakmicu ubi lijevi bek Austrije,30 napdada po toj strani,nas trener gleda i moli boga da ne bude gol i naravno s te strane i pada gol.Ostablja Dzeku koji od 30. minute ne moze 10 metara pretrčat vadi Tabakovica koji je bolji 10 puta trenutno.Ovdje smo dosli cisto zbog individualne kvalitete igrace,a definitivno manjak stručnosti trenera nas je kosta.

Utakmica izgubljena zbog neizvršenih izmjena na vrijeme..

Sergej napolje, izabcuje Harisa a Dzeko mrtav ostaje, ceka 80.minut da Kerima ubaci...fujjj

Pi*kasta igra nas je kostala od prve do zadnje minute smo se branili borili se jesu za to svaka cast al 90 minuta se ne mozemo braniti pogotovo igramo duge lopte na Dzeku nijedan duel nije dobio u skoku al manje vise to nego svaku tu odbijenu loptu su nam pokupili tu smo i izgubili utakmicu

Sve je bilo dobro dok nije ušao Mujakić...

Momke treba pohvaliti. Borbenost je bila na visokom nivou. Mladi su ovo momci ne zaboravite, prije nego što ih pocnete pljuvati!

Foto: Lisa Leutner

Joj papaka i navijaca.Svi pametni i samo pljuju.Dobro momci imaju imalo morala igrat kad sve to procitaju. Momci su se borili.Podrska za zmajeve i selektora

Budimo realni ljudi su presing nad nama cijelu utakmicu vršili.Zabili smo gol i to je bilo to više nismo šanse imali.Ranije je trebao uvoditi Alajbegovića da krenemo napadati.Tabakovića izvodi velika greška,Džeko nažalost ništa nije mogao jedva hoda..Čestitke momcima na borbi i srčanosti ali treba nama meda još da jedemo

Moze li nam selektor izbaciti Dzekinu statistiku i reci razlog,zbog cega mijenja Tabakovica a ne njega!?

Dzeko hvala ti na svemu al odlazi vise.Boljeg nismo imali niti cemo al tvoje vrijeme je proslo.

Ne povlacis se od pocetka drugog poluvremena nego nastavis dalje nemas sta izgubit. Ne mozes Dzeku sa 40 pustit da igra citavu utakmicu, taj posle 50 minuta ne moze potrcat. Tabakovic je trebo ostati, i Alajbegovic od 60 minute na teren. Pamet u glavu. Steta.

Zakasnio si sa Alajbegovićem selektore…

Momci su se stvarno borili ko lavovi, jedini što su totalno zakazali su Džeko i Barbarez u zamjenama .U poluvremenu je trebao Džeku izvaditi jer vidi se da čovjek ne može više fizički na ovom levelu igrati.

Nihad Mujakic koji je to panj majko mila.Najmrzi igrac

Pa kako cemo uspjeti kad ne znamo ni jednu je*enu minutu vremena ukrasti, gledaj Austrije posle datog gola, nije se igralo ni 5 minuta sve ostalo aut i prekrsaji. Ne znamo pametno igrati da nam das mozak ko Igman