Bijač: Ma nisam velika zvijezda. Fatović: Otpisali su i nas i Srbe nakon grupe, prava smo ekipa

Obranio je dva peterca, prisilio Mađare da jedan pucaju pokraj gola, skinuo deset važnih lopti, pogotovo u završnici, i raskrčio put Hrvatskoj da se plasira u finale Olimpijskih igara. Neponovljivi kapetan Marko Bijač.

- Što reći? Preponosan sam na sve momke, na cijeli stručni stožer, na cijelu godinu, na sve utakmice koje smo odigrali. Ovo je kulminacija cijele godine, finale Olimpijskih igara. Opustimo se i uživajmo u ovom trenutku - rekao je Bijač za HRT nedugo nakon što su vaterpolisti osigurali Hrvatskoj sedmu medalju na Igrama u Parizu.

Pokretanje videa... 01:11 Vaterpolisti slavili zlato | Video: Tomislav Gabelić 24sata

- Ne bih rekao da sam bio velika zvijezda, svi skupa odradili smo fantastičan posao. Momci su se stvarno potrošili do zadnjeg atoma snage, s tih par obrana sigurno sam pripomogao i ja, ali nikoga ne bih isticao. Ovo je velika pobjeda Hrvatske i svi moramo biti ponosni na to - nastavio je.

Put u Parizu nije gotov, slijedi susjedski okršaj sa Srbijom za zlatnu medalju (nedjelja, 14 sati).

- Moramo se dobro odmoriti, iza nas su dvije iznimno teške utakmice. Odmorit ćemo se i od sutra početi pripremati za Srbiju. Fantastična su momčad s Mandićem i Jakšićem kao glavnim zvijezdama, i oni i mi pokazali su da su ovdje najbolji kad je najpotrebnije - zaključio je Bijač.

Podjednako važan kotačić na putu do trećeg ovogodišnjeg finala velikog natjecanja za Hrvatsku bio je fenomenalni Loren Fatović s pet golova, pri čemu je dobio i tri isključenja početkom četvrte četvrtine pa napetu završnicu gledao s klupe.

Fatović: Napravio sam glupost, ali laknulo mi je

- Još sam vruće glave, nemam što pametno reći. Stao nam je napad na kraju, ali imali smo čudesnog Bijača, stisnuli smo se u obrani i pobijedili. Treba se odmoriti, imamo još Srbiju u finalu, i nas i njih su otpisali nakon grupe jer smo bili četvrti. Imamo šanse za pobjedu - rekao je Loren.

Ne želi se isticati, kao ni Bijač.

- Ma nije uopće to bitno iskreno, mi smo prava momčad. Danas je krenulo mene, sutra će drugoga. Bitno je samo da smo mi pobijedili. Nema slavlja, nego odmor i priprema za Srbiju. Isključenje? Ne znam što da vam kažem, napravio sam glupost, ali nakon što smo dobili laknulo mi je - dodao je Fatović.

Osjećaji uoči finala?

- Najmanje je bitno tko je kako igrao prije ovoga, ostala je jedna utakmica. Dat ćemo sve što imamo i mi i oni. Imamo šanse, najvažnije je da se odmorimo i pripremimo, da budemo spremni za finale kao što smo bili za četvrtfinale i polufinale - zaključio je Fatović.

Pariz: Hrvatska pobjedila Mađarsku i odlazi u finale Olimpijskih igara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Bukić: Lavovska bitka, radili smo tri godine za ovo

Luka Bukić zabio je dva gola.

- Iza nas je fenomenalna utakmica kakva i priliči polufinalu. Mađarska je jako težak protivnik. Sretni smo, odmorit ćemo se i spremiti najbolje za finale. Lavovska bitka, bit će sigurno jako teška utakmica. Radili smo i mi i oni zadnje tri, četiri godine samo za ovo. Nadam se da će biti dobra utakmica i da ćemo pobijediti - rekao je Bukić.

Marinić Kragić: Ispričavam se ekipi što me ne ide šut

Jerko Marinić Kragić nije zabio gol, ali je potegao kad je trebalo u obrani.

- Kada te ne ide šut, igraš obranu, boriš se, gineš. Htio bih se ispričati ekipi što na ovom turniru me šuterski baš ne ide. Rekao bi da mi je ovo možda jedan od najgorih šuterskih turnira ikad u reprezentaciji. Pokazala je ekipa da ima vrhunskih šutera, vrhunskih igrača, da ne moram to biti ja, imamo mi svojih oružja i kada ne ide. Ovakve utakmice se zapravo dobijaju u obrani. .Bila je to vrhunska ekipna predstava, s Markom na golu. Srbija u finalu? Možda neki nisu očekivali ovo finale, ali po svemu pokazanom apsolutno i mi i oni zaslužujemo igrati finale - rekao je MarinićKragić.