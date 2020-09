Bijesni Đoković zaurlao prema Goranu: Kaaaažii da sjeedneee

Đoković je nervozu iskazivao i zbog sata koji otkucava vrijeme za servis. Glavni sudac Damien Dumusois aktivirao je štopericu dosta brže nego što su suci radili prošlog tjedna na Western & Southern Openu

<p><strong>Novak Đoković </strong>krenuo je silovito po 18. Grand Slam.<strong> Damira Džumhura</strong>, koji se ponadao da će prvi igrač svijeta možda osjećati posljedice prošlotjednih problema s vratom, razveselio je tek sa šest gemova (6-1, 6-4, 6-1) i popravio svoj savršeni omjer u 2020. na 24-0.</p><p>- Nadam se da nije na 100 posto - kazao je najbolji tenisač BiH uoči meča.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković dobio mural u Sarajevu</strong></p><p>Je li bio ili ne, najbolje zna Đoković, A da nije bilo dva poduža gema tijekom drugog seta, završio bi posao za manje od dva sata koliko mu je trebalo na otvaranju večernjeg programa na pustom Arthur Asheu.</p><p>- Želim li nastaviti niz? Naravno. Mislim li na prvo mjesto svakog dana kao prioritet? Ne. To je samo dodatna motivacija i gorivo koje me puni da igram bolje u svakom meču. No neću previše misliti na to jer bih samo stavio dodatan pritisak na sebe.</p><p>A, premda rezultat to neće iskazati, Đoković nije bio zadovoljan svojom igrom u svakom trenutku meča. Kada je odservirao za drugi set, zaurlao je prema svom timu u kojem je bio i <strong>Goran Ivanišević.</strong></p><p>- Kaaaaaaaaži da sjedneeeeee - iz petnih žila vikao je Đoković.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/doublefault28/status/1300597470796288000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1300597470796288000%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.index.hr%2Fclanak.aspx%3Fid%3D2209262" target="_blank"><strong>OVDJE</strong></a>.</i></p><p>Budući da publike nema, sve se čulo i više nego dobro, a kasnije je objasnio zašto je tako reagirao.</p><p>- Ni prvi, a vjerojatno ni posljednji put da sam urlao prema svom stožeru. Ponekad se takve stvari dogode. Bio sam frustriran igrom, nekim udarcima koje sam izveo. Urlikom sam to izbacio iz sebe. To je intenzitet, stalo vam je do pobjede. Da mi nije stalo, ne bih bio ovdje. Uvijek igram s puno energije i nekad moram ovako reagirati da vratim fokus. Bitno je imati boks, da se možete okrenuti prema njima, nema veze je li stadion pun ili prazan. Očekujete da budu s tobom i daju ti podršku.</p><p>Đoković je nervozu iskazivao i zbog sata koji otkucava vrijeme za servis. Glavni sudac Damien Dumusois aktivirao je štopericu s 25 sekundi vremena dosta brže nego što su suci radili prošlog tjedna na Western & Southern Openu.</p><p>- Zašto tako brzo odbrojavaš? Hvala što si nas obavijestio - ciničan je bio Đoković koji je i tu scenu kasnije iskomentirao.</p><p>- Manjak komunikacije je ono što me opet zabrinjava, čak i uzrujava. Po jednom tempu smo igrali prošli tjedan, sada imamo drugačiji i nitko nam to nije rekao. To nije prihvatljivo.</p><p>Prihvatljivo ili ne, Đoković, koji će u drugom kolu igrati protiv <strong>Edmunda</strong>, i svi ostali morat će se priviknuti, kao što već jesu na to da nema publike. A kad nema publike, pogotovo za Amerikance, to znači i prednost manje, što je, primjerice, na Wimbledonu, gdje je bila senzacija, saznala <strong>Coco Gauff</strong>. Mlada Amerikanka ispala je u prvom kolu, na put joj je stala Anastasija Sevastova (6-3, 5-7, 6-4) iako je u ovoj godini pobijedila tek u jednom meču od devet.</p><p>- Tek sam počela svoju karijeru, imam još toga za učiti - nije nimalo razočarana bila Gauff kojoj je komplimentirala latvijska protivnica.</p><p>- Da sam barem ja ovako igrala sa 16 godina.</p><p>U japanskom dvoboju pobjednica iz 2018. Naomi Osaka izgubila je set od Misaki Doi (6-2, 5-7, 6-2), dok je Angelique Kerber sa 6-4, 6-4 izbacila Zagrepčanku s australskom putovnicom Ajlu Tomljanović.</p><p>Prvi višepostavljeni nositelj koji je završio turnir postao je <strong>Diego Schwartzman</strong> (9), lanjski četvrtfinalist kojega je u meču s novim rekordom na US Openu od 58 break-lopti nakon 0-2 u setovima pobijedio Britanac Norrie (3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 7-5). Argentinac je ispustio servis za meč u petom setu i meč-loptu.</p><p>U američkom dvoboju <strong>Steve Johnson</strong> preživio je 52 asa i maknuo Đokoviću s puta <strong>Johna Isnera</strong> (6-7 (5), 6-3, 6-7 (5), 6-3, 7-6 (3)). Amerikanci, slučajno ili ne, zaboravili su na protokol u po "starom normalnom" rukovali se nakon meča, a ne samo dodirnuli reketima, kako nalaže "novo tenisko normalno"... </p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <b><a href="https://twitter.com/doublefault28/status/1300622178119974912" target="_blank">OVDJE</a>.</b></i></p><h2>Tenisači, 1. kolo:</h2><p>Novak Đoković (Srb/1) - Damir Džumhur (BiH) 6-1, 6-4, 6-1;<br/> Kyle Edmund (VBr) - Aleksander Bublik (Kaz) 2-6, 7-5, 7-5, 6-0;<br/> Jan-Lennard Struff (Njem/28) - Pedro Martinez (Špa) 6-0, 7-5, 6-4;<br/> Pablo Carreno-Busta (Špa/20) - Yasutaka Uchiyama (Jap) 4-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-3;<br/> Mitchell Krueger (SAD) - Pedro Sousa (Por) 3-6, 6-2, 7-5, 6-3;<br/> Ricardas Berankis (Lit) - Federico Gaio (Ita) 7-6 (3), 4-6, 6-4, 6-4;<br/> Steve Johnson (SAD) - John Isner (SAD/16) 6-7 (5), 6-3, 6-7 (5), 6-3, 7-6 (3);<br/> Denis Shapovalov (Kan/12) - Sebastian Korda (SAD) 6-4, 4-6, 6-3, 6-2;<br/> Soonwoo Kwon (JKo) - Thai-Son Kwiatkowski (SAD) 3-6, 7-6 (4), 6-1, 6-2;<br/> Gilles Simon (Fra) - Mohamed Safwat (Egi) 6-1, 6-4, 6-4;<br/> Taylor Fritz (SAD/19) - Dominik Koepfer (Njem) 6-7 (7), 6-3, 6-2, 6-4;<br/> Filip Krajinović (Srb/26) - Mikael Ymer (Šve) 6-2, 7-6 (3), 6-3;<br/> Marcos Giron (SAD) - Marc Polmans (Aus) 6-4, 6-7 (5), 3-6, 6-4, 6-2;<br/> Lloyd Harris (JAR) - Marco Cecchinato (Ita) 6-4, 7-5, 6-2;<br/> David Goffin (Bel/7) - Reilly Opelka (SAD) 7-6 (2), 3-6, 6-1, 6-4;<br/> Stefanos Tsitsipas (Grč/4) - Albert Ramos (Špa) 6-2, 6-1, 6-1;<br/> Maxime Cressy (SAD) - Jozef Kovalik (Slk) 6-1, 2-6, 6-4, 6-4;<br/> Juan Ignacio Londero (Arg) - Jevgenij Donskoj (Rus) 6-3, 6-3, 7-5;<br/> BORNA ĆORIĆ (HRV/27) - Pablo Andujar (Špa) 7-5, 6-3, 6-1;<br/> Egor Gerasimov (Bje) - Dušan Lajović (Srb/18) 6-1, 4-6, 6-4, 6-4;<br/> Jordan Thompson (Aus) - Stefano Travaglia (Ita) 6-3, 6-4, 4-6, 6-2;<br/> Mihajil Kukuškin (Kaz) - Attila Balazs (Mađ) 6-4, 7-5, 6-4;<br/> Christian Garin (Čil/13) - Ulises Blanch (SAD) 4-6, 5-7, 6-4, 6-4, 6-2;<br/> Cameron Norrie (VBr) - Diego Schwartzman (Arg/9) 3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 7-5;<br/> Federico Coria (Arg) - Jason Jung (Tai) 2-6, 4-6, 6-4, 6-1, 2-0 predaja;<br/> Alejandro Davidovich (Špa) - Dennis Novak (Aut) 3-6, 6-4, 6-3, 1-6, 6-0;<br/> Hubert Hurkacz (Polj/24) - Peter Gojowczyk (Njem) 6-3, 6-4, 6-4;<br/> Adrian Mannarino (Fra/32) - Lorenzo Sonego (Ita) 6-1, 6-4, 2-6, 6-3;<br/> Jack Sock (SAD) - Pablo Cuevas (Uru) 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6 (2);<br/> Brandon Nakashima (SAD) - Paolo Lorenzi (Ita) 6-3, 6-2, 7-6 (3);<br/> Alexander Zverev (Njem/5) - Kevin Anderson (JAR) 7-6 (2), 5-7, 6-3, 7-5;</p><h2>Tenisačice, 1. kolo:</h2><p>Kaja Juvan (Slo) - Usue Arconada (SAD) 6-4, 7-6 (2);<br/> Karolina Pliškova (Češ/1) - Anhelina Kalinina (Ukr) 6-4, 6-0;<br/> Caroline Garcia (Fra) - Jasmine Paolini (Ita) 6-3, 6-2;<br/> Catherine Bellis (SAD) - Tamara Korpatsch (Njem) 6-7 (13), 6-3, 6-2;<br/> Jennifer Brady (SAD/28) - Ana Blinkova (Rus) 6-3, 6-2;<br/> Angelique Kerber (Njem/17) - Ajla Tomljanovic (Aus) 6-4, 6-4;<br/> Anna-Lena Friedsam (Njem) - Caroline Dolehide (SAD) 6-2, 6-2;<br/> Ann Li (SAD) - Arantxa Rus (Niz) 6-4, 2-6, 6-1;<br/> Alison Riske (SAD/13) - Tatjana Maria (Njem) 6-3, 6-2;<br/> Marketa Vondroušova (Češ/12) - Greet Minnen (Bel) 6-1, 6-4;<br/> Aliaksandra Sasnovič (Bje) - Francesca Di Lorenzo (SAD) 2-6, 7-6 (6), 6-0;<br/> Vera Lapko (Bje) - Viktorija Golubic (Švi) 1-6, 7-6 (2), 6-2;<br/> Julija Putinceva (Kaz/23) - Robin Montgomery (SAD) 6-1, 6-3;<br/> Kristina Mladenovic (Fra/30) - Hailey Baptiste (SAD) 7-5, 6-2;<br/> Varvara Gračeva (Rus) - Paula Badosa (Špa) 6-4, 7-5;<br/> Katerina Bondarenko (Ukr) - Alexandra Kiick (SAD) 3-6, 6-3, 6-1;<br/> PETRA MARTIĆ (HRV/8) - Tereza Martincova (Češ) 5-7, 6-2, 6-4;<br/> Naomi Osaka (Jap/4) - Misaki Doi (Jap) 6-2, 5-7, 6-2;<br/> Camila Giorgi (Ita) - Alison Van Uytvanck (Bel) 2-6, 6-1, 7-5;<br/> Marta Kostjuk (Ukr) - Darija Kasatkina (Rus) 6-1, 6-2;<br/> Anastasija Sevastova (Lat/31) - Cori Gauff (SAD) 6-3, 5-7, 6-4;<br/> Magda Linette (Polj/24) - Maddison Inglis (Aus) 6-1, 4-6, 6-4;<br/> Danka Kovinić (CGo) - Lizette Cabrera (Aus) 6-4, 3-6, 6_2;<br/> Anett Kontaveit (Est/14) - Danielle Collins (SAD) 5-7, 6-2, 6-2;<br/> Elena Ribakina (Kaz/11) - Katarina Zavacka (Ukr) 6-3, 6-0;<br/> Shelby Rogers (SAD) - Irina Kromačeva (Rus) 6-2, 6-2;<br/> Madison Brengle (SAD) - Arina Rodionova (Aus) 6-2, 6-2;<br/> Dajana Jastremska (Ukr/19) - Astra Sharma (Aus) 6-3, 6-7 (4), 7-6 (2);<br/> Kirsten Flipkens (Bel) - Rebecca Peterson (Šve/32) 7-6 (1), 6-4;<br/> Katerina Kozlova (Ukr) - Whitney Osuigwe (SAD) 6-3, 7-5;<br/> Petra Kvitova (Češ/6) - Irina Begu (Rum) 6-3, 6-2.</p>