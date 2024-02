Bijesni Kovač opleo po sucima: Katastrofa, ja to ne prihvaćam!

Nenad Bjelica je pobijedio četvrti put otkako je preuzeo Union Berlin. Pobjeda je stigla u 'sudaru Hrvata' pošto su s druge strane stajali Niko Kovač i njegov Wolfsburg. Bjelica je odnio minimalnu pobjedu 1-0, a bivši hrvatski izbornik nije skrivao nezadovoljstvo nakon susreta.

Niko Kovač nije zadovoljan Felixom Zwayerom

Kovač se obrušio na glavnog suca Felixa Zwayera zbog situacije kod jedinog pogotka Uniona.

- To je drugi put ove sezone. Takvo je pravilo kad je krv u pitanju, igrač mora napustiti travnjak. Nije tu bilo namjere, ali kad vidite da je pun krvi, morate se zapitati je li to bio faul. Na kraju smo primili gol. Katastrofa, ne mogu to prihvatiti - rekao je Kovač pa dodao:

- Mogli smo i pobijediti. Imali smo u prvom dijelu dobre šanse. Dominirali smo 90 minuta, a sada smo gubitnici i nitko ne shvaća zašto. Ovo je nogomet, ovo je užasno i okrutno. Nagradit ćemo se, samo je pitanje kada. Moramo vjerovati. Ovo je za mene bila velika pogreška suca.

Inače, Kovač je pod konstantnim kritikama njemačkih medija jer njegov Wolfsburg igra toplo-hladno i sve se više udaljava od borbe za europska mjesta pa se i hrvatskom stručnjaku ljulja trenerska pozicija. 'Vukovi' su šest ligaških utakmica bez pobjede, a posljednju su ostvarili još tamo sredinom prosinca na gostovanju kod Darmstadta 1-0.

Nenad Bjelica: Borili smo se do kraja

Bjelica je, dakako, bio vrlo zadovoljan nakon pobjede.

- Dobar je osjećaj vratiti se, a kad pobijediš, još je bolje. Moji su pomoćnici radili odličan posao u zadnje tri utakmice. Danas sam opet bio s njima i sretan sam zbog toga. Utakmica je bila teška, protivnik je talentiran. Dali smo sve od sebe, ovo nam je bila treća utakmica u šest dana. Nismo imali puno vremena za oporavak. Puno smo trčali i borili se do zadnje minute - rekao je bivši trener Dinama i Osijeka.

