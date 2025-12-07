Obavijesti

Sport

Komentari 1
OGROČENI NAVIJAČI

Bijesni navijači Osijeka nakon poraza: Vratite nam novce za godišnje ulaznice, tužno je ovo

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Bijesni navijači Osijeka nakon poraza: Vratite nam novce za godišnje ulaznice, tužno je ovo
4
Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Jedini gol za domaćine zabio je Babec u 59. minuti susreta. Tako se Osijek nakon završenog 16. kola i dalje nalazi na devetom mjestu tablice

U zadnjem susretu 16. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Istra 1961 je na gostovanju kod Osijeka uvjerljivo pobijedila 5-1. Po prvi puta u povijesti HNL-a je jedna momčad zabila pet golova na gostovanju, a hat- trick za Puljane zabio je  Smail Prevljak. Rezultat nakon prvih 45 minuta bio je 3-0 za goste, a sve golove je realizirao Prevljak.

Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Jedini gol za domaćine zabio je Babec u 59. minuti susreta. Tako se Osijek nakon završenog 16. kola i dalje nalazi na devetom mjestu tablice. Navijači Osijeka bijesni su nakon još jednog poraza. 

  • Sljedeće sezone ćemo imati najskuplju godišnju u drugoj ligi.
  • Hahaha, pa je li vas sve kolektivno bar malo sramota?
  • Strašno, još gore je da oni primaju nekoliko tisuća eura za takve izvedbe, svi na minimalac pa po učinku bonusi. Sramota!
  • Desilo se i to...najveći domaći poraz od kad postoji HNL i to ne od Dinama ili Hajduka...vrijeme je za ispadanje jer ovo nije nogomet za prvu ligu.
  • Vratite novce za godišnje ulaznice
  • Siguran sam da možemo i lošije od ovoga.
  • Tužno da tužnije ne može biti. Danas kao da je protiv Osijeka igrao Real Madrid.
  • Mi smo još gori što vas pratimo i dolazimo gledati, sramota ste
  • Ma vi niste zaslužili biti u HNL- u, a čestitke Istri na poduci kako se igra nogomet
  • Imali ste Bjelicu i Zekića. Čistokrvne Osječane., i tražili ste kruha preko pogače. Evo sada dolazi sve na naplatu.
  • Pumpa se marketing, najave utakmica, a na terenu debakl jer igraju igrači od kojih njih 90% definitivno nije za prvu ligu, dovedeni da bi netko dobio proviziju.
  • Svaka utakmica premašuje očekivanja... sve više i više... a nisu ni dosegli svoju granicu koliko su loši... gdje im je samopoštovanje?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak
LJUBAV CVJETA

FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak

Leonie June njemačkog nogometaša albanskog podrijetla koji je do ove zime bio u Hajduku upoznala je preko poruka. Dugo su se dopisivali i jedva čekali upoznati, a sad su uplovili u bračne vode
Prepoznajete li ga? Prije 20 godina plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...
VREMEPLOV

Prepoznajete li ga? Prije 20 godina plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...

Te 2005. godine bio je poznatiji samo kao sin Joška Vlašića i brat poznate atletičarke Blanke. Danas je Nikola Vlašić (27) hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Torina
Zavodljiva Portugalka cura je svjetskog prvaka! Bila u vezi s nogometašem i varala ga je
FOTO: MARGARIDA CORCEIRO

Zavodljiva Portugalka cura je svjetskog prvaka! Bila u vezi s nogometašem i varala ga je

Margarida Corceiro (23) portugalska je glumica, model i influencerica, a na Instagramu ju prati preko 2 milijuna ljudi. Viđena je kako ljubi Landa Norrisa, a "petljala" je i s nogometašem Joaom Felixom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025