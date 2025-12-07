Bijesni navijači Osijeka nakon poraza: Vratite nam novce za godišnje ulaznice, tužno je ovo

U zadnjem susretu 16. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Istra 1961 je na gostovanju kod Osijeka uvjerljivo pobijedila 5-1. Po prvi puta u povijesti HNL-a je jedna momčad zabila pet golova na gostovanju, a hat- trick za Puljane zabio je Smail Prevljak. Rezultat nakon prvih 45 minuta bio je 3-0 za goste, a sve golove je realizirao Prevljak.

Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Jedini gol za domaćine zabio je Babec u 59. minuti susreta. Tako se Osijek nakon završenog 16. kola i dalje nalazi na devetom mjestu tablice. Navijači Osijeka bijesni su nakon još jednog poraza.

Sljedeće sezone ćemo imati najskuplju godišnju u drugoj ligi.

Hahaha, pa je li vas sve kolektivno bar malo sramota?

Strašno, još gore je da oni primaju nekoliko tisuća eura za takve izvedbe, svi na minimalac pa po učinku bonusi. Sramota!

Desilo se i to...najveći domaći poraz od kad postoji HNL i to ne od Dinama ili Hajduka...vrijeme je za ispadanje jer ovo nije nogomet za prvu ligu.

Vratite novce za godišnje ulaznice

Siguran sam da možemo i lošije od ovoga.

Tužno da tužnije ne može biti. Danas kao da je protiv Osijeka igrao Real Madrid.

Mi smo još gori što vas pratimo i dolazimo gledati, sramota ste

Ma vi niste zaslužili biti u HNL- u, a čestitke Istri na poduci kako se igra nogomet

Imali ste Bjelicu i Zekića. Čistokrvne Osječane., i tražili ste kruha preko pogače. Evo sada dolazi sve na naplatu.

Pumpa se marketing, najave utakmica, a na terenu debakl jer igraju igrači od kojih njih 90% definitivno nije za prvu ligu, dovedeni da bi netko dobio proviziju.

Svaka utakmica premašuje očekivanja... sve više i više... a nisu ni dosegli svoju granicu koliko su loši... gdje im je samopoštovanje?