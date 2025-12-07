Jedini gol za domaćine zabio je Babec u 59. minuti susreta. Tako se Osijek nakon završenog 16. kola i dalje nalazi na devetom mjestu tablice
OGROČENI NAVIJAČI
Bijesni navijači Osijeka nakon poraza: Vratite nam novce za godišnje ulaznice, tužno je ovo
U zadnjem susretu 16. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Istra 1961 je na gostovanju kod Osijeka uvjerljivo pobijedila 5-1. Po prvi puta u povijesti HNL-a je jedna momčad zabila pet golova na gostovanju, a hat- trick za Puljane zabio je Smail Prevljak. Rezultat nakon prvih 45 minuta bio je 3-0 za goste, a sve golove je realizirao Prevljak.
Jedini gol za domaćine zabio je Babec u 59. minuti susreta. Tako se Osijek nakon završenog 16. kola i dalje nalazi na devetom mjestu tablice. Navijači Osijeka bijesni su nakon još jednog poraza.
- Sljedeće sezone ćemo imati najskuplju godišnju u drugoj ligi.
- Hahaha, pa je li vas sve kolektivno bar malo sramota?
- Strašno, još gore je da oni primaju nekoliko tisuća eura za takve izvedbe, svi na minimalac pa po učinku bonusi. Sramota!
- Desilo se i to...najveći domaći poraz od kad postoji HNL i to ne od Dinama ili Hajduka...vrijeme je za ispadanje jer ovo nije nogomet za prvu ligu.
- Vratite novce za godišnje ulaznice
- Siguran sam da možemo i lošije od ovoga.
- Tužno da tužnije ne može biti. Danas kao da je protiv Osijeka igrao Real Madrid.
- Mi smo još gori što vas pratimo i dolazimo gledati, sramota ste
- Ma vi niste zaslužili biti u HNL- u, a čestitke Istri na poduci kako se igra nogomet
- Imali ste Bjelicu i Zekića. Čistokrvne Osječane., i tražili ste kruha preko pogače. Evo sada dolazi sve na naplatu.
- Pumpa se marketing, najave utakmica, a na terenu debakl jer igraju igrači od kojih njih 90% definitivno nije za prvu ligu, dovedeni da bi netko dobio proviziju.
- Svaka utakmica premašuje očekivanja... sve više i više... a nisu ni dosegli svoju granicu koliko su loši... gdje im je samopoštovanje?
