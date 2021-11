Ronaldo ima samo jednu ambiciju, a to je da se umirovi s više Zlatnih lopti od Messija. Ja to znam jer mi je rekao, ispalio je glavni urednik France Footballa Pascal Ferré u prošlotjednom intervjuu za New York Times.

Portugalac mu je žestoko odgovorio podužom objavom na Instagramu dok je France Football počeo otkrivati poredak u izboru za Zlatnu loptu i dok je samom Cristianu bilo jasno da je neće uzeti šesti put.

"Današnji rezultati objašnjavaju izjave Pascala Ferréa prošli tjedan, kad je rekao da sam mu se povjerio da je moja jedina ambicija završiti karijeru s više Zlatnih lopti od Lionela Messija", počeo je Cristiano.

"Pascal Ferré je lagao, koristio je moje ime kako bi promovirao sebe i medij za koji radi. Neprihvatljivo je da bi osoba odgovorna za tako prestižnu nagradu mogla tako lagati u apsolutnom nepoštovanju nekoga tko je uvijek poštovao France Football i Zlatnu loptu. I lagao je opet danas opravdavajući moj nedolazak na ceremoniju navodnom karantenom, što nije slučaj."

"Uvijek želim čestitati onima koji pobijede u okviru sportskog duha i fair playa jer time sam se vodio od početaka karijere i to činim jer nisam protiv nikoga. Uvijek pobjeđujem za sebe i klubove za koje igram, pobjeđujem za sebe i za one koji me vole. Ne pobjeđujem protiv nikoga."

Rekordni sedmi put Zlatnu loptu osvojio je Lionel Messi sa 613 bodova, drugi je bio Robert Lewandowski s 580, a Ronaldo je zauzeo šesto mjesto sa 178 bodova. Ispred njega bili su N'Golo Kanté, Karim Benzema i Jorginho.

"Najveća je ambicija moje karijere osvojiti nacionalne i međunarodne titule za klubove za koje igram i za moju reprezentaciju. Najveća ambicija moje karijere je biti dobar primjer onima koji jesu ili žele biti profesionalni nogometaši. Najveća ambicija moje karijere je ostaviti moje ime ispisano zlatnim slovima u povijesti svjetskog nogometa", napisao je Cristiano i zaključio:

"Na kraju ću reći da mi je fokus već na idućoj utakmici Manchester Uniteda i na svemu što, sa suigračima i navijačima, možemo postići ove sezone. Ostalo? Ostalo je samo ostalo."