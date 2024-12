Bila je prva na svijetu, a zbog tenisa je smanjila grudi. Sad je 877. i igra kvalifikacije turnira

Bivša prva tenisačica svijeta, trenutno 877. igračica na WTA ljestvici, Rumunjka Simona Halep (33), dobila je pozivnicu organizatora za nastup u kvalifikacijama Australian Opena, koji će se održati u Melbourneu od 12. do 26. siječnja. Njezin put teško se može opisati uzrečicom "od trnja do zvijezda" jer je već kao mlada osvajala teniske terene. Sada, kao iskusnija igračica, pala je na niže pozicije te ovisi o pozivnicama za velike turnire.

Rumunjka je u ranoj fazi karijere imala problema zbog prevelikih grudi, no nakon što ih je kirurški smanjila, uspjela se probiti u sam vrh svjetskog tenisa.

- Operaciju sam napravila zbog tenisa. Možda je to bila velika žrtva, ali ne osjećam tako jer sam to učinila za ono što volim. Jednostavno, volim posao kojim se bavim - rekla je Halep nakon zahvata, zbog kojeg je stekla i reputaciju igračice s najvećim grudima prije operacije.

Foto: Profimedia

Osim toga, prije dvije godine operirala je nos zbog, kako tvrdi, prvenstveno zdravstvenih problema. Oporavak je trajao tri mjeseca, a Halep je tada objasnila kako je operaciju obavila zbog problema s disanjem, ali i zbog estetskih razloga.

Tijekom karijere imala je problema s disanjem, što je kulminiralo u svibnju 2022. godine kada je na drugom kolu Roland Garrosa doživjela napadaj panike. Zbog toga je bila prisiljena uzeti medicinsku pauzu tijekom meča.

Foto: roger parker

Foto: Profimedia

- Nakon poraza u prvom kolu US Opena shvatila sam da sam mentalno potpuno iscrpljena. Dugo sam se borila s problemima disanja, koji su se pogoršavali. Prihvatila sam savjet liječnika i odlučila otići na operaciju. Nisam to mogla učiniti ranije jer nikad nisam imala dovoljno vremena za oporavak, tenis mi je uvijek bio prioritet. No tada sam osjetila da je pravo vrijeme i da trebam učiniti nešto za sebe - izjavila je iz bolnice nakon zahvata.

Foto: roger parker

U listopadu 2022. godine Halep je suspendirana na četiri godine zbog pozitivnog dopinškog testa, no kazna joj je smanjena na devet mjeseci nakon što je utvrđeno da nije namjerno uzela zabranjenu tvar roksadustat.

Ove godine nastupila je na "masters 1000" turniru u Miamiju u ožujku te na WTA turniru u Hong Kongu u listopadu, no oba puta izgubila je u prvom kolu.

Foto: Jayne Kamin-Oncea

Najbolji rezultat u Melbourneu ostvarila je 2018. godine, kada je igrala u finalu.