Bila je prva tenisačica svijeta, sad joj prijeti zatvorska kazna: Spiskala je 17 milijuna eura...

Sanchez Vicario (51) nekoć je bila najbolja tenisačica na svijetu. Čak 14 puta osvojila je Grand slam, od toga četiri puta u pojedinačnoj konkurenciji (tri puta Roland Garros, jednom US Open).

Sa samo 17 godina pobijedila je legendarnu Steffi Graf u finalu Roland Garrosa, a zahvaljujući sjajnim igrama, uključujući 98 titula u karijeri u pojedinačnoj konkurenciji i parovima, tijekom karijere zaradila je skoro 17 milijuna dolara...

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Ipak, slavnoj tenisačici sada prijeti zatvorska kaznama. Ona je, naime, optužena da je zajedno sa svojim bivšim suprugom Josepom Santacanom imala plan kako bi izbjegla plaćanje duga Luksemburškoj banci. Brani se tako što je rekla da je planirala podmiriti taj dug, ali joj je bivši muž tvrdio da je sve riješeno.

Nije tako bilo. Bivši supružnici sumnjiče se za pronevjeru i izbjegavanje plaćanje duga, a Vicario može biti osuđena i na četiri godine zatvora. Državni tužitelj tvrdi kako je Vicario pratila upute bivšeg supružnika i u suradnji s pet drugih optuženika smislila način kako bi skrivala mirovinu.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Luksemburškoj banci navodno duguje čak 7,5 milijuna eura, a požalila se kako teško živi.

- Pola od svega što sam ikada zaradila kao profesionalna tenisačica moram dati na dug. Dvoje djece uzdržavam tako da mi s novcem uskoče prijatelji. Već sam se navikla na to. Nevjerojatno je koliko truda ulažem, a to ću morati i nastaviti do kraja života, da se sve ekonomski posloži. Stanje je jako, jako teško - rekla je.