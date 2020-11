- Karantena mi je dala do znanja da neke stvari u \u017eivotu ne smijem olako shva\u0107ati, kao niti prilike koje mi se pru\u017eaju. Moram priznati da sam se u po\u010detku karantene ulijenila i puno jela, previ\u0161e sam se opustila, ali uspjela sam se vratiti na staro - rekla je u razgovoru za havajski Khon2.

Ostovich je porijeklom s Havaja te je zbog svog atraktivnog izgleda stekla velik broj fanova na dru\u0161tvenim mre\u017eama. Njezina ljepota nije jedini razlog zbog \u010dega ima skoro 800.000 sljedbenika na Instagramu nego i prezentacija njezinih borila\u010dkih vje\u0161tina.\u00a0

- Godinu dana nisam bila uop\u0107e aktivna i to mi je vratilo strast prema ovome \u010dime se bavim, dobila sam tu motivaciju. Sretna sam \u0161to imam priliku i dalje raditi ono \u0161to volim, a volim MMA, volim umjetnost ovog sporta i volim trud koji je potrebno ulo\u017eiti. Ne mogu re\u0107i da je to lako, ali ne vidim se da radim i\u0161ta drugo. Drago mi je da me ljudi i dalje prate te me pitaju kad \u0107u se idu\u0107i put boriti. Bila sam sretna kad sam im na to napokon mogla odgovoriti. Zahvalna sam svima na tome jer dodatno te motivira kad zna\u0161 da ovo sve ne radi\u0161 samo za sebe. Radi\u0161 za svoju obitelj, prijatelje i sve koji te podr\u017eavaju. Dovoljno mi je pogledati svoju k\u0107i da bih sama sebi rekla kako \u0107e mama uzeti ovu pobjedu - dodala je.

Veliki broj fanova smatra ju jednom od najatraktivnijih borkinja na svijetu, a sada je dobila priliku pokazati da nije samo to.