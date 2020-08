Kada se\u00a0prvi put, s jo\u0161 nepunih 18 godina, pozdravila s domovinom i\u00a0odletjela u Ameriku, znala je da obitelj ne\u0107e vidjeti dvije godine. I to doslovno ne vidjeti uop\u0107e, jer tada nije bilo svih dana\u0161njih tehnolo\u0161kih pomagala koja olak\u0161avaju razdvojenost. Trebalo je biti ludo hrabar za takvo \u0161to.\u00a0

- Imala sam povratnu kartu na dvije godine i sje\u0107am se da su mi se po glavi motala pitanja \u0161to ako me nitko ne do\u010deka na aerodromu. Sre\u0107om, bile su tamo cure iz Hrvatske, \u0161to mi je puno zna\u010dilo.\u00a0Moji roditelji smatrali su uvijek da sam dosta samostalna i nisu strahovali od toga da me po\u0161alju u svijet. Majka je radila u Nacionalnoj sveu\u010dili\u0161noj knji\u017enici i bila je jedna od prvih umre\u017eenih osoba. Po dolasku su mi otvorili e-mail, ali nisam s njim mogla ni\u0161ta jer tada nitko ni nije imao e-mail. No, kasnije sam se po\u010dela dopisivati s majkom s obzirom da su pozivi tada bili jako skupi.

Jedina odbojka\u0161ica u Ku\u0107i slavnih

U \u010detiri igra\u010dke godine na koled\u017eu Tanja je postala prava ikona UALR-a. Ne trebamo dalje od podatka da je jedina odbojka\u0161ica koja je zavr\u0161ila u sveu\u010dili\u0161noj Ku\u0107i slavnih. Ili mo\u017eda ovog...

- Bila sam prva sporta\u0161ica koja je s mog sveu\u010dili\u0161ta oti\u0161la me\u0111u profesionalce kada me 2001. draftirao Chicago Thunder kao jednu od 11 djevojaka me\u0111u njih 120. Derek Fisher, koji je s LA Lakersima bio peterostruki NBA prvak, bio je prvi mu\u0161ki sporta\u0161 - prisjetit \u0107e se itekako podatka na ponos Tanja koja i dan-danas dr\u017ei nekoliko rekorda na UALR-u.

- Prije nekoliko godina jedna djevojka iz Sarajeva sru\u0161ila je jedan moj rekord u poenima iz napada (1710) koji je trajao 14 godina. Mogu re\u0107i da sam\u00a0imala sam jako uspje\u0161nu igra\u010dku karijeru. U \u010detiri godine, od 1997. do 2000., triput smo osvojili osnovni dio sezone i igrali zavr\u0161ni turnir. Bila sam najbolja bruco\u0161ica konferencije, sve \u010detiri sezone u najboljoj postavi konferencije, a 2000. i najbolja igra\u010dica. Jesam li ikad dobila poziv u reprezentaciju? Ne. Tih godina u Savezu nisu bili ponosni na odlaske igra\u010dica i automatski su one bile van konkurencije, no s vremenom se to po\u010delo mijenjati jer se dosta njih po\u010delo vra\u0107ati kasnije. U moje vrijeme je ipak bila borba za ostati u SAD-u.

I zaraditi ne\u0161to sa strane...

- Mogli smo raditi samo unutar kampusa. Radila sam u sveu\u010dili\u0161noj po\u0161ti, pa u parking-osiguranju u kojem sam bila ispomo\u0107 nekim starijim ljudima koji su hodali do svog automobila. Tako\u0111er, bila sam i trenerica mla\u0111im curama jer su Danijela i druga trenerica osnovale juniorski klub u centralnom Arkansasu. Tako sam isto ne\u0161to zaradila.

Tu je i tad usporedno zapo\u010dela i trenerska pri\u010da, u kojoj je kasnije Tanja bila Danijelina asistentica na UALR-u, pa na Florida International Universityju. Danijela, koju smo ve\u0107 vi\u0161e puta spomenuli,\u00a0je i...

- Najve\u0107i razlog zbog kojeg sam danas trenerica jer u suprotnom bih, budu\u0107i sam zavr\u0161ila postdiplomski studij poslovne ekonomije usmjerenja menad\u017ementa, bila u tim vodama. Ona je, i dok sam igrala, vidjela u meni ne\u0161to i govorila mi da \u0107u joj biti asistentica, a ja njoj, pak, da ne planiram biti trenerica. Me\u0111utim, negdje krajem 2004. godine kada smo imali ve\u010deru primanja diplome, gost je bio Rick Mello, koji je bio direktor sportova na UALR-u. Tra\u017eio je novog trenera na FIU-u i tada mene da mu dam Danijelin broj. Sje\u0107am se da sam oti\u0161la u toalet i rekla Danijeli: \"Hej, dala sam Ricku tvoj broj, ide\u0161 na intervju.\" U toj sekundi Danijela mi je rekla: \"Pakiraj se, idemo u Miami!\" Ja sam na to odgovorila da je \"luda\", da sam ve\u0107 imala intervjue za neke druge poslove iz financijskog sektora, ali nagovorila me i povela me. Ona je \u010detiri puta osvojila titulu najbolje trenerice konferencije i ve\u0107 devetu sezonu radi u Bowling Green State Universityju u Ohiju.

Petnaestak godina kasnije, nakon samostalnih poslova u South Florida VB Clubu te Miami Eliteu i prvog \u0161laga na torti trenerske karijere - osnivanja vlastite akademije Elite Volleyball Academy - do\u0161ao je drugi - nagrada za najbolju trenericu godine uzrasta do 16 godina.

Udaja za Johna najbolja odluka u \u017eivotu

- To je jako veliki uspjeh jer je na nacionalnoj razini, a na kojoj egzistira 4500 klubova, i lijepo je kada tebe prepoznaju. Sje\u0107am se da sam u Miamiju najvi\u0161e u\u010dvrstila mi\u0161ljenje kako klub treba izgledati. No budu\u0107i da smo se kao obitelj odlu\u010dili vratiti u Arkansas, po\u010dela sam organizirati male kampove i ljudi su brzo primijetili moj rad te me jedna grupa roditelja nagovorila da treniram njihovu djecu. Meni je, pak, to bio problem jer su moja djeca tada bila mala, ali krenula sam s jednom ekipom i radila tri godine. Tako je rasla moja trenerska filozofija i do\u0161la sam do toga da vi\u0161e nisam mogla raditi pod ne\u010dijom tu\u0111om, pa sam prije tri sezone osnovala Elite Volleyball Academy. Imamo ekipe od 11 do 17 godina i za sve dobne skupine prave se do \u010detiri ekipe. Pro\u0161le smo godine prvi put osnovali onu nacionalnu\u00a0odmah se kvalificirali na nacionalno prvenstvo. Tako\u0111er, EVA nudi i odbojku na pijesku koju jo\u0161 uvijek aktivno igram. Tu je na mene utjecala i Jennifer Kessy, s kojom sam u Chicagu bila cimerica i koja je s April Ross osvojila olimpijsko srebro u Londonu 2012. Izgubile su od pravih legendi Misty May i Kerri Walsh koje su osvojile tri zlata zaredom.

Biste li sada, nakon toliko godina odmaka, rekli da je odlazak iz Hrvatske u SAD bila va\u0161a najbolja odluka u \u017eivotu?

- Pa... Svakako jedna od najboljih. Imam krasnog mu\u017ea, dva zdrava sina, karijeru koju sam izgradila i koja me ispunjava. Me\u0111utim, bilo je te\u0161ko odvojiti se od obitelji - za\u010dula se knedla u Tanjinu grlu i kratak zastoj. O\u010dekivano.

- To je samo za one hrabre. I kada me ve\u0107 pitate za najbolju odluku u \u017eivotu, to je kada sam se udala za Johna. On je na UALR-u bio atleti\u010dar i simpati\u010dna je pri\u010da kako smo se upoznali. U predvorju prije predavanja iz ra\u010dunovodstva sjeo je pokraj mene, a ispod stolca je vidio prsten koji je netko izgubio. Uzeo ga je i kroz \u0161alu mi rekao: \"Vidi \u0161to sam ti kupio, ho\u0107e\u0161 li se udati za mene\"? Bili smo prijatelji kroz godine i kada sam odlazila u Chicago, htio je napraviti intervju sa mnom jer je radio u \u0161kolskim novinama. Po\u010deli smo se dopisivati i zbli\u017eili smo se, te se potom 2004. vjen\u010dali. Danas imamo sinove Filipa i Danijela.

I, kao to\u010dka na \"i\"...

- Volim ono \u0161to radim i sretna sam \u0161to je odbojka dio mog \u017eivota.

Koja je Tanju\u00a0odvela do njenog ameri\u010dkog sna...

Probudila se s potresom

Kakva je danas va\u0161a veza s hrvatskom svakodnevicom?

- Naravno da pratim, ali ne ba\u0161 toliko jer nemam vremena u izobilju. U dvorani sam svaki dan od 16 do 21, a prije toga obavljam administrativne poslove.\u00a0

Koliko je onda trebalo vremena da vijest o potresu u Zagrebu doputuje do vas?

- Probudila sam se s tom vije\u0161\u0107u i odmah nazvala sestru. Za takve stvari saznam isti dan. Sre\u0107om, svi su bili dobro.

Sponzori odustali od ameri\u010dke lige

Amerikanci su u odbojci velesila, i \u017eene i mu\u0161karci na zadnjem OI-ju u Riju osvojili\u00a0su broncu. No, nemaju profesionalnu ligu. Za\u0161to?

- Oni ve\u0107 30-40 godina poku\u0161avaju organizirati ligu jer shva\u0107aju da reprezentativci moraju i\u0107i u inozemstvo da bi nastavili igrati. Poku\u0161avali su ve\u0107 i po\u010detkom ovog tisu\u0107lje\u0107a, upravo kad sam ja zaigrala za Chicago, su i krenuli, no sponzori su odustali i brzo je propalo. Ne znam zbog \u010dega je tako, ali rekla bih da tradicionalno ameri\u010dki nogomet (NFL),\u00a0bejzbol (MLB) i ko\u0161arka (NBA) dominiraju medijima i pitanje je koliko bi tu odbojka dobila prostora.\u00a0Pratim li hrvatsku odbojku? Da, ali nisam poslovno ni s kim\u00a0usko povezana. Imam nekoliko prijateljica s\u00a0kojima sam igrala i pratim njihov trenerski rad.