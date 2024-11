Bilbija: Dalić mi je rekao da bi me zvao u reprezentaciju da imam hrvatsku putovnicu...

Kapetan Hrvatskog športskog kluba Zrinjski Nemanja Bilbija (34), rekorder toga kluba po broju nastupa (260) i najbolji strijelac u povijesti Premijer lige Bosne i Hercegovine (171 gol) u razgovoru za klupski YouTube kanal dotaknuo se mizerne reprezentativne karijere u kojoj je odigrao tek šest utakmica, samo jednom od prve minute.

- Dobio sam prilike na kašiku (kapaljku), i to onu malu za kavu. Premalo, mogao sam više. Tisuću sam puta rekao da ne zaslužujem igrati pokraj najvećeg ikad, Džeke. Ali mogu biti među 33, odnosno 24 igrača, da budem uz njega. To sam zaslužio, ali nije se ostvarilo. Koji su razlozi, uistinu ne znam - rekao je Bilbija i na konstataciju voditelja kakva se poruka time šalje igračima iz domaće lige dodao:

- Ako se Nemanjinim učinkom u tom razdoblju ne može ući u reprezentaciju, tko bi onda trebao ući i što bi trebao učiniti da dobije poziv?

Bilbija, bosanski Srbin rodom iz Banja Luke, koji je igrao za Borac, Vojvodinu, Sarajevo, RNK Split i korejski Gangwon, uz mostarske "plemiće", otkrio je i kako mu je izbornik "vatrenih" Zlatko Dalić rekao da bi ga zvao u reprezentaciju da ima hrvatsko državljanstvo.

- To je bilo za vrijeme dodjele Večernjakova pečata, mislim 2022. Bili su tu i pjevač Mate Bulić i Sergej Jakirović. Sergej me pozvao na stranu kod Dalića. Nešto smo pričali i on mi kaže: "Da imaš našu putovnicu, ti bi meni bio druga, treća špica, bio bi pozivan". Odgovorio sam mu da u Bosni i Hercegovini ne mogu biti ni peti napadač. No priča se svodila na to da bi bilo koji drugi igrač iz Hrvatske, da je to postigao, bio drugi napadač reprezentacije i njegov bi se uspjeh vrednovao. Bosanskohercegovačka liga je najteža moguća na Balkanu - rekao je Bilbija.

Nemanja je u proljeće 2022. zabavljao javnost fotografijom sa Zdravkom Mamićem, bivšim dopredsjednikom i savjetnikom Dinama, danas bjeguncem od hrvatskog pravosuđa pravomoćno osuđenim za gospodarski kriminal. Tad je kao treći strijelac europskih liga s 28 golova plijenio pozornost mnogih klubova, a u komentarima su mu mnogi poželjeli da dođe u Maksimir.