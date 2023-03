Bild otkrio budućnost Gvardiola: 'On misli da to ne bi bilo u redu'

Praktički se već dvije godine neprestano postavlja pitanje koja će biti iduća destinacija Joška Gvardiola (21), a on i dalje nosi dres RB Leipziga. I dalje se spominju klubovi iz europskog vrha poput Manchester Cityja, a kad god da se dogodi, bit će to rekordan transfer za hrvatski nogomet na kojem bi njemački klub mogao zaraditi i do 120 milijuna eura, dok bi na maksimirsku adresu moglo doći i do 20 milijuna.

A njemački Bild donosi nove vijesti. Iako je bilo gotovo sigurno da će Gvardiol od ljeta postati novi igrač nekog europskog velikana, moglo se ipak dogoditi da će hrvatski reprezentativac nositi dres njemačkog kluba još godinu dana.

Foto: ANNEGRET HILSE

- Joško Gvardiol neće otići prije ljeta 2024. godine. Smatra da ne bi bilo u redu okrenuti leđa RB Leipzigu nakon ovakve sezone. Sportski i ekonomski dobiva izazovne ponude, ali svejedno ne želi napustiti klub.

Uostalom, to je dao nagovijestiti i sam Gvardiol na presici u četvrtak.

- U klubu nisu zainteresirani za moju prodaju ovo ljeto, svaka druga priča ne bi imala smisla. Najvažnije je završiti ovu sezonu na najbolji mogući način pa ćemo vidjeti što dalje.

Ispred njega bi još bilo i Europsko prvenstvo

Prema Transfermarktu mladi stoper vrijedi 75 milijuna eura, a ako ostane u klubu do ljeta 2024. godine sve to još poraste. Vjerojatno će Gvardiol nastupiti i na Europskom prvenstvu te godine, a njegovi njemački poslodavci će samo zadovoljno trljati ruke...

Najčitaniji članci