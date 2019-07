'Bili' nastavili s pojačanjima: Iz Slavena je stigao mladi Dolček

Nakon stopera Simića (24), Hajduk je doveo novo pojačanje. Riječ je o bivšem 'farmaceutu' Ivanu Dolčeku (19) koji je na Poljud stigao iz Slaven Belupa za, pretpostavlja se, 500 000 eura i 20 posto od idućeg transfera.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Mladi Dolček igra na poziciji lijevog bočnog kao i Domagoj Bradarić (19), ali može igrati na svim pozicijama na lijevoj strani. Odigrao je 12 utakmica za Hrvatsku u mlađim selekcijama i zabio jedan gol. Prošle je sezone u dresu Slavena odigrao 11 utakmica te privukao pažnju mnogih europskih klubova, ali on se naposljetku odlučio za dolazak u Split.

- Iznimno sam sretan i ponosan, a pomalo i uzbuđen što sam došao u Hajduk koji me prepoznao kao talentiranog igrača koji mu može puno donijeti u budućnosti. Razlog mog dolaska i prihvaćanja ponude je prije svega to što sam prepoznao projekt kojeg mi je prezentirao sportski direktor Bjelanović, a to je rad s mladim igračima te njihov napredak i razvoj. Raduje me što poziciju dijelim s Domagojem Bradarićem koji je od strane struke i igrača proglašen najboljim lijevim bekom HT Prve lige u prošloj sezoni. Vjerujem da ćemo surađivati dobro i da ćemo jedan drugoga učiniti još boljim - rekao je Dolček na predstavljanju u novom klubu.

Bočni igrač će u Hajduku nositi dres s brojem 31.