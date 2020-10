'Bili smo bolji u finalu SP, a sad idemo i pobijediti tu Francusku!'

<p>Majstor i u službenoj utakmici 18. reprezentaciji svijeta može zabiti gol tako da izgleda lagano kao na nedjeljnom haklu s frendovima prije ručka. Otvorena desna noga, plasiranje u kut, lopta nije projektil, ali ide u mrežu i nitko od protivnika joj ne može ni blizu.</p><p><strong>Nikola Vlašić</strong> (23) - veznjak moskovskog CSKA i hrvatske reprezentacije. U 2-1 pobjedi protiv Šveđana po maksimirskom pljusku u Ligi nacija: strijelac i lijevi vezni u atipičnom sustavu, 4-4-2 s vezom u rombu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Raketa se oprostio, Niksi igra i zabija</strong></p><p>- Izbornik odlučuje. Sa veznim redom u rombu se mi u vezi možda malo više trošimo, ali meni je zapravo svejedno. Sustavi se mijenjaju, Hrvatska ima igrače koji se mogu prilagoditi izbornikovim idejama - priča Vlašić pa mu pred mikrofon slijeće pitanje 'Postoji li uopće na svijetu bolji vezni red od hrvatskog, <strong>Modrić-Brozović-Kovačić-Vlašić</strong>'?</p><p>- Imam mišljenje o tome, ali ipak ću ga ostaviti za sebe - smije se Vlašić.</p><p>- Prvo poluvrijeme, do nekih 60 minuta, bili smo odlični protiv Šveđana. Onda malo ostali bez snage, ali: pobijedili smo i to je daleko najbitnije.</p><p>Portugal i Francuska su nam na početku Lige nacija utrpali po 4 komada svaki. Sad izgledamo puno bolje.</p><p>- Lošije utakmice bile su posljedica činjenice da nekim igračima još nije ni počela sezona, taman je završio taj kratki odmor, a još su s druge strane bile tako jake reprezentacije kao Portugal i Francuska. Sad smo protiv Švicaraca i Šveđana bili bolji, bolje izgledamo i nadamo se pobjedama nastaviti i protiv Francuske.</p><p>Gol na Maksimiru...</p><p>- Sanjao sam zabiti Dinamu u Hajdukovom dresu, ali evo... Ispalo je da mi je ovo prvi gol u Maksimiru. Za Hrvatsku!</p><p>Raketa se oprostio, Niksi igra i zabija. Nasljednik?</p><p>- Ne. To što je <strong>Ivan Rakitić</strong> napravio za reprezentaciju, sve te puste godine, golovi i uspjesi... To se teško ponavlja. Ja mu samo želim zahvaliti, ali ne želim biti ničiji nasljednik nego biti ono što jesam, Nikola Vlašić, i dati za reprezentaciju sve što mogu.</p><p>U srijedu nam stižu prvaci svijeta.</p><p>- Izbornik misli da smo bili bolji od njih prije dvije godine u finalu Svjetskog prvenstva. Ja sam tu utakmicu samo gledao, ali 100% se slažem s njim. I zadnji put smo bili od njih u prvoj polovici utakmice u Parizu. Pokazali smo da se možemo nositi s njima i ja mislim da nema nikakvog razloga da ih u srijedu ne pobijedimo! Kikseve smo iskoristili u prve dvije utakmice, sad svaku sljedeću idemo na pobjedu da ostavimo Hrvatsku u natjecanju.</p><p>Zagrljaj s <strong>Brekalom</strong>, prekrasan prizor.</p><p>- Skupa smo u reprezentaciji od U19, ponosan sam što smo sada zajedno i u A reprezentaciji. Dolaze još mlađi kao npr. <strong>Bradarić</strong>... Hrvatska ima igrača i uvijek će imati.</p><p>Tribine ne smiju biti pune, ali grmilo je u Maksimiru, ljudi su došli navijati za svoje Vatrene.</p><p>- Navijačima hvala, po hladnoći i kiši navijati za nas... To nam puno znači. Po onakvom vremenu ja prvi ne bi išao na utakmicu! Nadam se da ćemo im utakmicu protiv Francuza zasladiti s pobjedom - najavio je Nikola Vlašić.</p>