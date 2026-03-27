Bili su ikone Hajduka, sad žele ući u HNL: 'Fali bezobrazluka...'

Na početku sezone predsjednik Dugopolja Mario Smodlaka najavio je borbu za najviše ciljeve, a kad je bivšim igračima Hajduka Andriji Baliću (28) i Zoranu Nižiću (36) u zimskom prijelaznom roku pridružio i Miju Caktaša (33), Ivana Delića (27) i Matu Antunovića (22), bilo je jasno da će Dugopolje igrati važnu ulogu u borbi za vrh prvenstvene ljestvice i plasman u elitno društvo hrvatskog nogometa. Pa iako proljetni dio polusezone nije krenuo u skladu s očekivanjima, što je dovelo i do smjene trenera Harija Vukasa i angažmana Dina Skendera, Dugopolje se ne odriče borbe za ulazak u društvo najboljih, tamo gdje im je, po uvjetima koje imaju, i mjesto.