'Bili tići' u drami srušili Benficu, Hajduk je brončani na Ramljaku

Hajduk je do bronce na 23. Memorijalnom turniru Mladen Ramljak stigao nakon dramatičnog raspleta protiv Benfice. Splićani i portugalska momčad odigrali su 1-1 u regularnom vremenu, pa je pitanje osvajača trećeg mjesta riješeno udarcima s bijele točke. Tamo je ključnu ulogu odigrao Hajdukov golman Pavičić Ivelja, koji je s dvije obrane odveo svoju momčad do pobjede.

Hajduk je tijekom većeg dijela susreta izgledao opasnije i u nekoliko je navrata pokušavao pronaći put do pogotka. Prvu ozbiljniju priliku imao je već u uvodnim minutama, dok je u 10. minuti Ante Bralić pokušao udarcem s ruba kaznenog prostora, no lopta je prošla pokraj desne stative. Na suprotnoj strani Benfica je prijetila preko Santosa i Martima Gomesa, ali oba je njihova pokušaja zaustio Pavičić Ivelja.

Nakon odmora Hajduk je ponovno krenuo odlučnije i naposljetku poveo u 35. minuti. Ilija Kutija najbolje je reagirao nakon odbijene lopte, a zatim snažnim udarcem s distance pogodio uz lijevu vratnicu i doveo Splićane u prednost. Vodstvo, međutim, nije dugo trajalo. Benfica je u 43. minuti pronašla način za izjednačenje. Hugo Gomes okušao je udarac iz daljine, a lopta je, unatoč pokušaju Pavičića Ivelje da intervenira, završila iza njegovih leđa.

Raspucavanje je tako odlučivalo o bronci, a upravo je Hajdukov vratar postao junak završnice. Pavičić Ivelja zaustavio je udarce Correire i Santosa. Na kraju je Gashi preuzeo odgovornost i preciznim udarcem donio Hajduku pobjedu i treće mjesto.

Hajdukov uspjeh dodatno dobiva na težini činjenicom da su među tri najbolje momčadi turnira završile čak dvije hrvatske ekipe. Time je ovogodišnje izdanje Ramljaka još jednom pokazalo kvalitetu domaćeg rada s mlađim nogometašima. Club Brugge je u utakmici za sedmo mjesto svladao Bolognu 3-0, dok je Athletic Bilbao u dvoboju za petu poziciju bio bolji od Juventusa rezultatom 4-2.

