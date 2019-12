Bilić: Dinamo može uzeti bod, Bjelica je odličan i studiozan...

Slaven Bilić (51) ponovno uživa na Otoku. Njegov WBA srušio je rekord star 99 godina, kod kuće nije izgubio 16 utakmica zaredom. Nikad nije bio od velikih riječi, pogotovo kad su u pitanju dobri klupski rezultati. Pa smo ga i na ovaj razgovor trebali nagovarati, trebalo je vremena da se otvori.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Lijepo je oboriti rekord, ali ne zamaram se ja baš time - počeo je trener vodeće momčadi Championshipa.

West Bromwich Albion nakon dvadeset kola ima 45 bodova.

- Na početku sezone u klubu nisu imali imperativ ulaska u Premiership. Cilj je bio da se to napravi u iduće dvije-tri godine. Ipak je klub na kraju prošle sezone ostao bez 12 igrača, ali zasad nam ide odlično. No, daleko je još cilj, daleko je ulazak u Premiership - smireno će Bilić.

U nedjelju je njegov WBA kod kuće pobijedio Swansea 5-1. Na tribinama je bio Niko Kovač s bratom Robertom. Bivši trener Bayerna spominje se kao novi trener Evertona. Mašta je odmah uradila svoje. Hrvatski trenerski derbi u Premiershipu ove sezone. Bilićev WBA protiv Kovačeva Evertona, Slavenova kluba iz igračkih dana.

- Bilo bi lijepo, ali gdje smo mi od toga - smanjio je euforiju Slaven Bilić i dodao:

- Družio sam se s Nikom i Robertom nakon utakmice. Otišli smo na večeru, velika je stvar što je Hrvat bio na klupi diva kakav je Bayern.

Tema za razgovor s Bilićem je puno, jedna od najaktualnijih je svakako i utakmica Dinamo - Manchester City.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Sve ovisi o tome u kakvom će sastavu Pep istrčati u Zagrebu. No, Dinamo ima šanse. Možda ne za pobjedu, ali za bod svakako. Dinamo može zabiti gol i doći do boda, a to bi protiv Cityja bilo veliko ostvarenje - rekao je Bilić, pa se okrenuo Nenadu Bjelici i najvećim igračkim zvijezdama "modrih".

- Dinamo je danas u Europi ono što je nekad bio Dinamo Kijev. Itekako je konkurentan, možda je nekad imao i bolje momčadi, ali ovako nikad nije izgledao. Nikad nije igrao ovako lepršav i dobar nogomet. To je zasluga Nenada Bjelice. Odličan trener, jako studiozan. Od Dinama je napravio pravu momčad - kaže Bilić i nastavlja o Daniju Olmu i Bruni Petkoviću.

- Njih dvojica su top u HNL-u, top u Europi. Pa recimo ni Mario Mandžukić i neki drugi igrači prije odlaska iz HNL-a nisu zabijali pet golova po utakmici. Petković i Olmo oduševljavaju svojim nogometom. To je visoka razina - kaže Bilić.

Dok je bio trener West Hama, pobjeđivao je Manchester City. "Građane" je tada vodio Manuel Pellegrini.

- Kako protiv Cityja? Braniti se, čekati kontre, ali morate imate neki plan za igru naprijed. Naravno, protiv najjačih momčadi na svijetu morate imati i sreće - rekao je hrvatski strateg.

Naravno, tema s bivšim izbornikom je i reprezentacija. Ždrijeb za Euro 2020.

- Dobri smo, ma što dobri, odlični. Pa mi nikad ne možemo biti među najvećim favoritima na velikom natjecanju, to je logično, ali da smo odlični, to nije sporno. Ždrijeb je dobar, mislim da ćemo proći skupinu, to se može očekivati. Otvaranje s Engleskom na Wembleyu je najbolja stvar. Bože moj, pa to je vrh, to je to. Nogometni spektakl. S Česima treba biti oprezan, dobili bismo ih valjda četiri puta u pet utakmica, ali ovdje je jedna utakmica - rekao je Bilić i osvrnuo se na potencijalnog trećeg suparnika.

- Škotska i Norveška za nas znaju biti neugodni. Najbolji bi bio Izrael, oni nam najbolje odgovaraju u nogometnom smislu. Mi se ne trebamo bojati utakmice protiv Srbije. Oni bi se trebali bojati nas zbog toga što smo bolja momčad. No, znamo da ta utakmica vuče neke druge stvari. Tako da bi Izrael bio idealan - kaže čovjek koji je Hrvatsku vodio na dva Eura.

Idemo malo o VAR-u, jeste li za to?

- Jesam, VAR je potreban i VAR je pošten. Nema ga u Championshipu ove sezone. Ne želim da VAR potpuno zasjeni suca, ali itekako treba u današnjem nogometu. Doista, neke situacije se mogu dobro procijeniti tek nakon što ih pogledate nekoliko puta. Imao sam puno takvih situacija ove sezone. VAR bi ih sigurno olakšao - rekao je Bilić.

Za kraj razgovora, malo o Hajduku. Slaven je rođeni Splićanin, legenda "bilih".

- Svaki dan moj pomoćnik Dean Računica i ja uz kavu pričamo o Hajduku. To je baš svakodnevna tema. Dinamo u HNL-u većinom pobjeđuje s lakoćom, a Hajduk je do prije par kola izgledao jako dobro. Pa mislim da godinama nije bio tako bodovno blizu Dinamu. Nije to tako loše kao što se predstavlja. Pa ne može do prije mjesec dana biti dobro, sad odjednom tako loše - završio je Bilić.