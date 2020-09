Bilić: Dobro sam prošao? Pa ja uopće nisam sretan s kaznom

Nevjerojatno je kakve je igrače Lampard uspio dovesti, ali to je veliki klub i to veliki klubovi rade. Mislim da im pod Lampardom neće trebati dugo vremena da kliknu, rekao je Bilić uoči utakmice s Chelseajem

<p>Dva prvenstvena poraza od Leicestera (0-3) i Evertona (2-5) te ispadanje iz Liga kupa od drugoligaša Brentforda. Sezona za WBA <strong>Slavena Bilića </strong>nije mogla gore početi, a u subotu bi se situacija mogla i pogoršati jer u goste im dolazi <strong>Chelsea</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: WBA slavi ulazak u Premier ligu</strong></p><p>- Naravno da nam nije lako jer se sve brzo dogodilo. Tek nedavno smo ušli u ligu, a prošle sezone smo izgubili sedam od 46 utakmica. Sad je sve drukčije i želimo zaustaviti ovaj pad, a to možemo učiniti samo ako ostanemo pozitivni. Možemo kritizirati, možemo biti ljuti, ali ne smijemo dopustiti da klonemo duhom. To je zadatak mene i mojih suradnika - poručio je Bilić uoči dolaska momčadi Franka Lamparda, pa se vratio na prošlu subotu.</p><p>- Od Evertona smo izgubili 2-5 ali je u našoj igri bilo puno dobrih stvari. Sve se okrenulo nakon crvenoga kartona, ali dotad smo igrali dobro i bili smo opasni. Naravno da nakon što si izgubio takvim rezultatom, ne možeš previše govoriti o pozitivnim stvarima, ali igra iz prvog poluvremena treba nam biti putokaz za dalje. Bili smo hrabri, bili smo rastrčani i tako moramo nastaviti. Ne smijemo raditi glupe pogreške u obrani i dobivati onakve crvene kartone. No, tek je početak sezone i još se puno toga dobrog može dogoditi.</p><p>Chelsea je u prošlom kolu izgubio od <strong>Liverpoola</strong>, ali kada jedan klub potroši 250 milijuna eura u prijelaznom roku, jasno je da može imati samo šampionske ambicije. Makar je malo onih koji kraj Cityja i Liverpoola Chelsea vide na pijedestalu Premier lige.</p><p>- Nevjerojatno je kakve je igrače Lampard uspio dovesti, ali to je veliki klub i to veliki klubovi rade. Mislim da im pod Lampardom neće trebati dugo vremena da kliknu i Chelseajevi navijači mogu se nadati da će se boriti za titule - misli Bilić kojemu bi, pak, u momčad trebao doći Filip Krovinović, tj. vratiti se na novu posudbu iz Benfice.</p><p>- Rekli su mi u klubu da bi to trebalo biti riješeno do kraja tjedna. Nikad ne možemo reći da je nešto gotovo ako nije, ali ono što mi je direktor rekao, zasad prenosim. Vjerujem da Krovinović stiže za koji dan, očekujem da će trenirati s nama nakon utakmice protiv Chelseaja. Iz uprave me uvjeravaju da će biti tako - kaže Bilić kojemu još treba i napadač.</p><p>- Nemamo veliki budžet za napadača i zato moramo po tom pitanju biti kreativni, a moramo imati i malo sreće. Borit ćemo se - poručio je Bilić koji je za verbalni napad na suca Mikea Deana u prošlom kolu prošao "odlično" s 8000 funti novčane kazne s obzirom da se provlačila i kazna suspenzije vođenja utakmica. Iako, bivši izbornik Hrvatske nije sretan...</p><p>- Razgovarao sam s ljudima iz FA-a i dobio sam kaznu zbog koje nisam sretan. Najlakši izlaz iz svega je platiti kaznu. Još uvijek mislim da nisam napravio ništa pogrešno jer sam samo nešto želio pitati suca oko te situacije. Ako su pravila takva, onda dobro. Zaboravimo na to, ali znam da nisam napravio ništa pogrešno ili mi je namjera bila da ne napravim ništa pogrešno. Samo sam htio malo porazgovarati, za što ja kao trener mislim da imam pravo. Moja je namjera bila otići u svlačionicu, ali dok sam hodao travnjakom, vidio sam suca pa sam želio s njim porazgovarati. Nisam sretan zbog kazne.</p>