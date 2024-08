Bilić i Kalinić priznali da novca nema. Hajduk zove menadžere i pita imaju li igrača na 'lageru'!?

Dan nakon što je Hajduk upisao još jedan povijesni poraz, ovoga puta u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu protiv Ružomberoka, javnosti su se u kontroliranim uvjetima i bez neugodnih pitanja obratili predsjednik Ivan Bilić i sportski direktor Nikola Kalinić te poslali neke zanimljive poruke. Nažalost, svi skupa smo opet ostali uskraćeni za odgovore na ključna pitanja...

Za početak valja svakako pohvaliti iskreno priznanje obojice kako Hajduk nema novca za pojačanja, što je dobrodošao iskorak u odnosu na ranije godine kada je javnosti i navijačima uporno servirana uljepšana slika financijski stabilnog kluba, koji je doduše zaronio u minus od 12.5 milijuna eura, ali mu je "cash flow" uredan, a minus će biti pokriven kad na račun legnu "odgođeni prihodi". Umjesto apaurina za glavobolju koju im je prouzročilo ispadanje od Ružomberoka, Bilić i Kalinić navijačima su servirali gorku pilulu u vidu priznanja da novca nema, da do kraja prijelaznog roka vjerojatno neće biti ni pojačanja te da će se svi skupa morati strpjeti još neko vrijeme dok klub opet ne postane konkurentan Dinamu.

Netko je istinu napokon morao javno kazati i staviti točku na tu temu, i dobro je da su to napravili, ali ne tako davno predsjednik je servirao potpuno drugačiju priču i najavio kako će Hajduk u tekućoj sezoni zadržati isti budžet, a sportski direktor kako će dovesti prava pojačanja, prije svega kvalitetnu devetku jer Livaja nije devetka nego desetka. Čak je i Gattuso ponovio istu rečenicu na prvoj press konferenciji!? Što se u međuvremenu promijenilo nije otkriveno, no možemo pretpostaviti da je Bilić malo dublje zaronio u poslovne knjige i bilance, gdje je vjerojatno zatekao puno lošije stanje od onoga što mu je servirano uoči dolaska.

Da je klub pod upravljačkom palicom Lukše Jakobušića godinama živio iznad stvarnih mogućnosti jasno je bilo svakome tko je ozbiljnije pratio Hajduk, komunicirao sa sponzorima, dobavljačima, menadžerima, igračima..., ili jednostavno pratio financijska izvješća kluba. Kao što je jasno i da će u narednom razdoblju svi morati stegnuti remen, ili kako je Bilić to lijepo upakirao u izjavi za Novu TV: "Moramo prilagoditi naš budžet za sljedeću sezonu. Situacija nije loša, ali na njoj treba raditi. U ovom trenutku klub ne može priuštiti pojačanja, realno je da ih neće biti do kraja prijelaznog roka." Neslužbeno saznajemo kako su u tom smjeru već odaslane poruke brojnim menadžerima, da pomognu ako imaju nekog zanimljivog igrača na lageru. Dakle, narodski rečeno, budžet će se smanjiti, novi igrači mogu doći samo na posudbu ili bez odštete, a minus će pokušati pokriti prodajama aktualnih prvotimaca.

Nije tajna da Hajduk već duže vrijeme ima problem komunikacije s javnošću i da navijači zbog toga često ostaju zbunjeni i neinformirani. Tako je primjerice prije tjedan dana Rokas Pukštas izjavio da su priče o njegovom odlasku zabluda, a sada je predsjednik potvrdio ono što je i ranije komunicirano, da je Pukštas u prodajnom izlogu, a ako ne bude odgovarajućih ponuda za njega, onda netko drugi. Uostalom, Hajduk je u financijskom planu i prije nego li je ispao iz Europe imao zacrtanu prodaju nekog od kapitalaca, u prvom redu Pukštasa za koga je dao punomoć agentu Andyju Bari, koji je to i javno potvrdio...

Zanimljivo je bilo čuti i kako je Bilić za "slučaj Perišić" krivca pronašao u curenju informacija iz kluba, iako su i Gattuso i Kalinić potvrdili da se već odavno zna da Perišić želi otići, a i vijest o njegovom verbalnom sukobu s Gattusom je procurila s Poljuda tek nakon što je izostavljen s popisa putnika za utakmicu s Lokomotivom. Dao je Bilić i nespretnu izjavu kako je imenovao vodstvo Akademije na sugestiju ljudi iz Nadzornog odbora te ih stavio u neugodnu poziciju zbog navodnog miješanja u vođenje kluba, što nikako ne bi smjeli raditi. Navodno je dio njegove izjave koja pojašnjava tu situaciju bio izrezan u montaži, ali šteta je učinjena...

Ako je među navijačima Hajduka i bilo neke nade da bi do kraja prijelaznog roka mogla stići pojačanja koja bi pomogla zadržati klub u utrci s Dinamom, prizemljio ih je Kalinić u intervjuu Sportskim novostima: "Pokušali smo s momčadi koju smo zatekli, ali nismo uspjeli. Znali smo da su nam pojačanja nužna, međutim imamo financijski okvir u kojem ne možemo nikoga dovesti jer nikoga nismo ni prodali. Dinamo ima jaču momčad, kvalitetniji su i nemamo se što uspoređivati s njima. Mi ne trebamo sanjati nego biti realni, nismo prodavaonica snova, nema potrebe pumpati lažnu euforiju" kazao je, i usput poslao jasnu poruku igračima i treneru: "I s ovom rosterom morali smo proći Ružomberok".

Mnogi u prvi plan ističu Kalinićevo neiskustvo za poziciju sportskog direktora, što je samo dijelom točno. Iskusnom sportskom direktoru ne bi se primjerice dogodilo da demantira pokušaj dovođenja Džeke, da se mjesec i pol dana nakon Srnine izjave da će poslati Newertona u Hajduk ne zna što je s tim poslom, da se mjesecima klub povezuje s dolaskom Rebića iako ga ni on ni Gattuso ne žele od prvoga dana, a pogotovo ne izjava da je želio dovesti Miereza, ali je odustao kad je vidio kolika mu je cijena. Pa nije valjda očekivao da će takvog igrača dovesti na posudbu ili bez odštete!?

No ,nešto se ipak kreće, važni ljudi u klupskoj hijerarhiji napokon su otvoreno priznali navijačima kakvo je stvarno stanje u klubu, a to njihovo iskreno priznanje prvi je korak ka ozdravljenju. Doduše, bilo bi lijepo kad bismo svi skupa saznali i tko je doveo klub u takvo stanje te hoće li taj i odgovarati za upitne financije i dovođenje navijača/članova/dioničara u zabludu, no tako nešto na Poljudu očito je teško očekivati.