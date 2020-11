Bilić i Solskjaer favoriti za otkaz i mogu presuditi - jedan drugom

Hrvatski strateg na klupi WBA Slaven Bilić i menadžer Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer prvi su na listi 'za odstrel' ako je vjerovati britanskim kladionicama koje rijetko griješe u svojim predviđanjima

<p><strong>Slaven Bilić</strong> ni nakon osmog kola Premiershipa ne zna za pobjedu. Ovog puta njihov negativan niz bez pobjede produžio je Tottenham (0-1) na čelu s Joseom Mourinhom. Britanske kladionice označile su ga kao jednog od najvećih favorita (2.00) za odlazak iz Premiershipa. No, iako je još bez pobjede, Slaven ne očajava.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slaven Bilić slavi ulazak u Premier ligu</strong></p><p>Pitanje je koliko će još dugo čelnici West Bromwich Albiona imati strpljenja. Istina, nisu učinili previše kako bi pojačali momčad i omogućili Slavenu Biliću da barem donekle bude konkurentan u povratničkoj sezoni u Premiership, ali očekivanja od ove sezone ipak su bila malo veća.</p><p>WBA u prvih osam kola ima pet poraza i tri remija, a nakon što je u nedjelju izgubio od favoriziranog Tottenhama ponovno su krenule priče o mogućem otkazu za bivšeg izbornika hrvatske reprezentacije.</p><p>- U ovom trenutku dajem sve od sebe i naporno radim da klub bude uspješan. Nisam zabrinut oko tog pitanja, besmisleno ga je uopće postavljati. Ja o tome niti ne razmišljam - odgovorio je Bilić na pitanje boji li se otkaza.</p><p>- Da, možete biti razočarani, ali ova utakmica nam je pokazala sve i ova igra mora postati standard. Ako nastavimo ovako, onda ćemo imati pravu šansu ostvariti svoj glavni cilj, a to je ostanak u ligi - rekao je svojim igračima nakon još jednog poraza u utakmici u kojem je njegova momčad zaslužila barem bod, ali u konačnici nesretno ostala i bez njega. </p><p>Slijedi reprezentativna stanka, a onda utakmica koja bi jednom od trenera mogla opasno utjecati na budućnost - protiv Manchester Uniteda. United je tek 14. na tablici, a iako je donekle popravio dojam pobjedom protiv Evertona (3-1), Solskjaeru se stolica još uvijek opasno trese i uz Bilića je favorit za otkaz. Čelnici Uniteda sigurno će zahtijevati samo pobjedu u toj utakmici i pomrsi li mu hrvatski trener račune to bi vrlo lako mogla biti posljednja Solskjaerova utakmica na klupi 'crvenih vragova'.</p><p>Britanski mediji za Bilića pak tvrde da će njegove 'sudbonosne' utakmice biti one domaće protiv posljednjeg Sheffielda i Crystal Palacea i da će u tim srazovima morati ganjati pobjedu ako se želi još neko vrijeme rukovati s poznatim facama u Premiershipu.</p><p> </p>